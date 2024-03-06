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Хто з одеситів сьогодні залишиться без води — адреси

6 березня 2024 12:55
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Хто з одеситів сьогодні залишиться без води — адреси
Люди стоять в черзі за водою. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Сьогодні, 6 березня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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Де немає води

  • Злакова — усі будинки;
  • Зернова — усі будинки;
  • Черкаська— усі будинки;
  • Санітарна — усі будинки;
  • Магістральна, 39 — 141, непарні будинки;

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Куди звертатись

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.

Нагадаємо, що якщо протягом певного періоду комунальні послуги були надані не в повному обсязі або мали недостатню якість, їхня вартість може бути переглянута. Це стосується, зокрема, послуг з надання опалення та гарячої води, централізованого водопостачання та каналізації, а також обслуговування та утилізації побутових відходів.

Також ми писали, що в Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.

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