Хто з одеситів сьогодні залишиться без води — адреси
Сьогодні, 6 березня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час робіт може змінюватися.
Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води
- Злакова — усі будинки;
- Зернова — усі будинки;
- Черкаська— усі будинки;
- Санітарна — усі будинки;
- Магістральна, 39 — 141, непарні будинки;
"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.
Куди звертатись
Телефон для довідок (цілодобово):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Також можна звернутися за допомогою через електронну пошту [email protected] та чат-бот у Facebook. Таким чином буде легше передати показники.
Нагадаємо, що якщо протягом певного періоду комунальні послуги були надані не в повному обсязі або мали недостатню якість, їхня вартість може бути переглянута. Це стосується, зокрема, послуг з надання опалення та гарячої води, централізованого водопостачання та каналізації, а також обслуговування та утилізації побутових відходів.
Також ми писали, що в Україні змінили процес оформлення житлових субсидій на оплату комунальних послуг. Процес через портал державних послуг "Дія" прискорили втричі.
Читайте Новини.LIVE!