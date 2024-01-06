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Одесити в суботу залишились без води — де саме

6 січня 2024 12:30
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Одесити в суботу залишились без води — де саме
Відсутність води у крані. Фото: УНІАН
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Сьогодні, 6 січня, частина одеситів залишилася без води. Водопостачання містянам планують повернути до 16:00, проте час робіт може змінюватися.

Про це повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

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  • вул. Нескучна — усі будинки
  • вул. Петра Лещенко — усі будинки
  • пров. Банний — усі будинки

"Звертаємо увагу, що час відновлення водопостачання — попередній і може змінюватися під час проведення ремонтних робіт як в більший, так і в менший бік. Після відновлення водопостачання може також знадобитися час на заповнення системи водою, і більш віддалені споживачі, або верхні поверхи можуть отримати воду пізніше зазначеного часу. Філія "Інфоксводоканал" перепрошує за тимчасово заподіяні незручності", — йдеться у повідомленні комунальників.

Телефон для довідок (цілодобово):  

  • 0-800-307-505;  
  • 048-705-55-05;  
  • 068-905-55-05;  
  • 066-905-55-05;  
  • 093-17-00-155.

Нагадаємо, у 2024 році в Україні можуть подорожчати деякі житлово-комунальні послуги. Зокрема, добіжить кінця термін дії обмежень за цінами на електричну енергію та природний газ.

Також ми писали, що в Україні хочуть переглянути тарифи на комунальні послуги. Національний банк України підкреслив, що після скасування мораторію на зростання цін комунальних послуг вартість тарифів підвищуватимуть.

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