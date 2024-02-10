Одесити залишилися до вечора без електропостачання — де немає світла

Відсутність світла. Фото: УНІАН

Сьогодні, 10 лютого, частина одеситів залишилася без світла. Енергетики ДТЕК проводять планово-аварійні роботи на мережах, електропостачання у будинки містян обіцяють повернути до 19:00. Проте час відновлення може змінюватися, залежно від виконання робіт.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Де немає світла

Центральний РЕМ

вул. Бреуса, 4-35,

вул. Композитора Бортнянського, 1а,3,26,

вул. Мальовнича (Скворцова), 24-51,

пров. Фруктовий, 1-11,

вул. Зелена, 1-42,

вул. Авіаційна, 38-58,

пров. Пілотний, 1-7,

вул. Тіниста, 9/12,

вул. Гастело, 54-167а,

вул. Святослава Ріхтера, 110-124.

Робот до 19.00

Південний РЕМ

вул. Генерала Швигіна, 34б,38,40,

вул. Геранієва, 5.

Роботи до 18.00

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, хоча енергетична система України витримала половину зими, існує ймовірність повторення блекаутів, які відбулися восени 2022 року. Наразі енергетики не можуть гарантувати відсутність відключень електропостачання в Україні.

Додамо, що влада України відновила можливість відключення електроенергії споживачам, які мають заборгованість за комунальні послуги. Це рішення стосується як побутових споживачів, так і підприємств, які не є критичною інфраструктурою.