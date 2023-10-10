Одеська тенісистка Світоліна зашилася "першою ракеткою" України

Еліна Світоліна. Фото: WTA

Спортсменка з Одеси Еліна Світоліна продовжує очолювати рейтинг найкращих тенісисток України. Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг жіночого Туру.

Про це пише видання XSPORT.

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Після останнього турніру Світоліна втратила одну позицію і опустилася на 25-ту сходинку світового рейтингу. Миколаївська тенісистка Катерина Байндль (Козлова), що проживає в Одесі за оновленими даним опинилася на 84-му місці, а одеситка Даяна Ястремська — на 97-му.

Рейтинг WTA станом на 9 жовтня

1. Аріна Соболенко — 9480

2. Іга Швьонтек (Польща) — 8890

3. Корі Гауфф (США) — 6455

4. Джессіка Пегула (США) — 5955

5. Олена Рибакіна (Казахстан) — 5870

6. Марія Саккарі (Греція) — 4475

7. Онс Жабер (Туніс) — 4150

8. Маркета Вондроушова — 3839

9. Кароліна Мухова (Чехія) — 3664

10. Каролін Гарсія (Франція) — 3450

25. Еліна Світоліна (Україна) — 1809

28. Ангеліна Калініна (Україна) — 1637

39. Марта Костюк (Україна) — 1265

43. Леся Цуренко (Україна) — 1216

84. Катерина Байндль (Україна) — 803

97. Даяна Ястремська (Україна) — 707

152. Дарина Снігур (Україна) — 487

169. Катаріна Завацька (Україна) — 447

202. Юлія Стародубцева (Україна) — 359.

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