Одеська тенісистка Світоліна зашилася "першою ракеткою" України

Одеська тенісистка Світоліна залишилася "першою ракеткою" України: результати рейтингу
Спортсменка з Одеси Еліна Світоліна продовжує очолювати рейтинг найкращих тенісисток України. Жіноча тенісна асоціація (WTA) опублікувала оновлений рейтинг жіночого Туру.
Про це пише видання XSPORT.
Після останнього турніру Світоліна втратила одну позицію і опустилася на 25-ту сходинку світового рейтингу. Миколаївська тенісистка Катерина Байндль (Козлова), що проживає в Одесі за оновленими даним опинилася на 84-му місці, а одеситка Даяна Ястремська — на 97-му.
Рейтинг WTA станом на 9 жовтня
1. Аріна Соболенко — 9480
2. Іга Швьонтек (Польща) — 8890
3. Корі Гауфф (США) — 6455
4. Джессіка Пегула (США) — 5955
5. Олена Рибакіна (Казахстан) — 5870
6. Марія Саккарі (Греція) — 4475
7. Онс Жабер (Туніс) — 4150
8. Маркета Вондроушова — 3839
9. Кароліна Мухова (Чехія) — 3664
10. Каролін Гарсія (Франція) — 3450
25. Еліна Світоліна (Україна) — 1809
28. Ангеліна Калініна (Україна) — 1637
39. Марта Костюк (Україна) — 1265
43. Леся Цуренко (Україна) — 1216
84. Катерина Байндль (Україна) — 803
97. Даяна Ястремська (Україна) — 707
152. Дарина Снігур (Україна) — 487
169. Катаріна Завацька (Україна) — 447
202. Юлія Стародубцева (Україна) — 359.
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