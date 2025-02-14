Санкції проти мера Одеси від США — подробиці

Геннадій Труханов. Фото: Українська правда

Адміністрація Дональда Трампа готується ввести санкції проти українських політиків, зокрема Геннадія Труханова. Американці підозрюють одеського мера в у зв'язках з російськими фінансовими структурами.

Про це повідомляє видання Tycoon Herald.

Читайте також:

Зв'язки з російським капіталом

На Мюнхенській конференції, яка розпочалася сьогодні, США планують надати докази зв’язку Геннадія Труханова з російськими фінансовими структурами, а також його контактів з особами, які вже перебувають під санкціями за підтримку воєнних зусиль Кремля.

"Враховуючи стратегічну роль Одеси як основного портового міста України, будь-яка співпраця між її керівництвом і Росією становить серйозний ризик для національної безпеки", — пишуть журналісти видання.

Що очікує Труханова

Якщо США офіційно запровадять санкції проти Труханова, наслідки будуть серйозними: замороження активів за кордоном, обмеження міжнародних фінансових операцій і заборона на поїздки. Крім того, такий крок стане сильним сигналом українським правоохоронним органам, підкресливши необхідність розслідування діяльності мера Одеси.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про ймовірність накладання санкцій на Труханова через ймовірну наявність в нього офшорів. А також про пропозицію Трампа щодо України.