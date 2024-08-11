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Подорож до сусідніх країн — яка ситуація на трасі Одеса — Рені зараз

11 серпня 2024 09:17
Верзілова Єлизавета - редактор
Виїзд з Одеси за кордон сьогодні, 11 серпня: ситуація на трасі Одеса-Рені
Дорога з Одеси у напрямку поромного комплексу "Орлівка". Фото: скриншот
Верзілова Єлизавета - редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю вранці, 11 серпня. Варто зазначити, що їхні розміри не є значними. Окрім цього, немає черг і з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку.  Там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Перед самим пунктом черг немає.

Затори у напрямку Паланки 11 серпня
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" черг на перетин кордону не спостерігається. На картах ця ділянка синя, що свідчить про неускладнениц рух.

Затори у напрямку Старокозачого 11 серпня
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин в межах Сарати й Татарбунарів. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 11 серпня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Подорож від Одеси до КПП триватиме сьогодні вранці всього 4 години та 13 хвилин. 

Затори у напрямку Рені 11 серпня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

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Одеса Молдова Румунія авто Одеська область затори Новини Одеси черги черги на кордоні

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