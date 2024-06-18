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Погодинні відключення світла на Одещині — енергетики дали графіки на 19 червня

18 червня 2024 23:42
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Графіки відключень світла на Одещині на 19 червня - ДТЕК
Жінка працює за ноутбуком. Ілюстративне фото: Борис Корпусенко
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одеській області у середу 19 червня, прогнозуються погодинні відключення електроенергії впродовж усієї доби: з 00:00 до 24:00. Споживачі мають бути розділені на шість груп, що забезпечить почерговість подачі світла всім мешканцям регіону.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК Одеські електромережі.

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Відключення світла на Одещині

Графік враховує складну ситуацію в енергосистемі та складається з трьох категорій:

  • Світло є. Періоди, коли гарантовано наявність світла. Це білий колір на графіку.
  • Світла немає. Періоди, коли відключення буде відбуватись гарантовано для того, аби збалансувати енергосистему. Сірий колір на графіку.
  • Можливі відключення. Періоди, коли відключення може застосовуватися, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватися. В ці періоди рекомендовано знижувати споживання електроенергії та не користуватися ліфтами. Світло-сірий колір на графіку.  
Відключення світла Одеса на 19 червня, група 1
Графік відключень для групи 1. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса на 19 червня, група 2
Графік відключень для групи 2. Фото: ДТЕК

Енергетики зазначають, що існує велика ймовірність відключення електрики не тільки в сірій, а й світло-сірій зоні. Тому одеситів закликають не вмикати всі потужні прибори одночасно.

Відключення світла Одеса на 19 червня, група 3
Графік відключень для групи 3. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса на 19 червня, група 4
Графік відключень для групи 4. Фото: ДТЕК

Де дізнатись графіки

Дізнатися час відновлення світла можна за допомогою:

  • сайту ДТЕК Одеські електромережі  (розділ "Відсутня електроенергія?");
  • чат-боту  у Viber;
  • чат-боту  у Telegram;
  • приватні повідомлення у Facebook;
  • подати заявку на сайті ДТЕК.
Відключення світла Одеса на 19 червня, група 5
Графік відключень для групи 5. Фото: ДТЕК
Відключення світла Одеса на 19 червня, група 6
Графік відключень для групи 6. Фото: ДТЕК

Нагадаємо, довготривалі блекаути в Україні ще попереду. Найважча ситуація в українській енергосистемі очікується в середині літа цього року.

Також ми писали, що в Україні місцевій владі поставили завдання обмежити вуличне освітлення. Що стосується бізнесу, то влада закликала обмежити використання кондиціонерів та іншого енергомісткого обладнання, яке некритичне для виробничої діяльності. 

сфера енергетики
комунальні послуги
Новини Одеси
відключення світла
світло
Одеса
електроенергія
Одеська область
електропостачання

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