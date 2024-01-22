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Похмуро, але без опадів — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні

22 січня 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Похмуро, але без опадів — синоптики дали прогноз погоди в Одесі на сьогодні
Дівчата фотографуються у центрі міста. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 22 січня, погода в Одесі буде холодною та хмарною. Температура повітря становитиме +1°С вдень і -3°С вночі. Опадів не очікується, але можливий сильний вітер. Тож рекомендуємо вдягати теплі речі та слідкувати за оновленнями прогнозу щодо вітру. 

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, без опадів. Температура становитиме +1 °C. Вітер південно-західний — 2,9 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься мінлива хмарність. Температура становитиме +1 °C.  Вітер південно-східний — 3,0 м/с. 

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря буде 0 °C. Вітер південний — до 4,3 м/с. 

Схід сонця: 22 січня сонце зійде о 07:32.
Захід сонця: 22 січня сонце заходитиме о 16:45.
Тривалість світлового дня: 9 годин і 13 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області 

  • Хмарно з проясненнями.
  • Без істотних опадів. 
  • Вітер вночі північно-східний, вдень південно-східний 6-11 м/с.
  • Легке хвилювання моря.
  • Температура вночі -5...0 °С, вдень 0...+5 °С.
  • На автошляхах області видимість добра.
Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 22 січня

Синоптики прогнозують, що 22 січня в Україні погода буде мінливою, проте опадів не передбачається. В північно-східній частині країни вночі та вранці місцями можливий туман. На дорогах, за винятком південних областей, очікується ожеледиця.

Вітер у східних та південних областях буде з північно-східного напрямку зі швидкістю 5 — 10 м/с. На інших територіях вітер буде південним і досягатиме 7 — 14 м/с, а в західних та північних областях вдень можливі пориви вітру до 15 — 18 м/с.

Температура повітря вночі буде коливатися -9...-4 °С, а в північно-східній частині країни очікується пониження до -17..-12 °С. У Криму та на узбережжі морів тепліше, -5...0 °С. Вдень температура -6...-1 °С, а в південних та західних областях 0 °С.

Нагадаємо, посеред наступного тижня, з 24 січня, варто очікувати підвищення температури повітря. Наступне похолодання, за попередніми прогнозами, прийде з 28-го січня.

погода
Одеса
Одеська область
Одеська ОДА
синоптик
Новини Одеси
прогноз погоди

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