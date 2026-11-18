Термінова новина

У ніч проти середи, 18 листопада, жителі Одеської області відчули землетрус. Магнітуда поштовхів становила 6,3–6,5 бала.

Про це з посиланням на Суспільне передає Новини.LIVE.

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Що відомо про землетрус на Одещині вночі 18 листопада

Згідно з даними системи сповіщень Android, поштовхи виникли о 02:49. Землетрус стався на відстані близько 316 кілометрів від Одещині. Його епіцентром стала Румунія.

Система сповіщень попередила жителів Одеської області про те, що підземні поштовхи можуть повторитися.