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Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса — Рені ускладнюється

25 серпня 2024 09:22
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Затори на трасі Одеса — Рені сьогодні вранці, 25 серпня
Траса Одеса — Рені. Фото: скриншот
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На трасі Одеса — Рені спостерігаються локальні затори в напрямку кордону з Молдовою у неділю вранці, 25 серпня. Варто зазначити, що їхні розміри поки не є значними. Окрім цього, наразі збираються черги й з охочих виїхати до сусідніх держав на деяких КПП Одещини.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік Паланки є невелике скупчення автотранспорту, яке спостерігається перед КПП, розташованому в межах Нижньодністровського національного природного парку, там черга сягає менше пів кілометра. Ця ділянка на картах позначена жовтим кольором. Перед самим пунктом невелика черга.

Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Старокозаче — Тудора"

На пункті пропуску "Старокозаче — Тудора" теж черги на перетин кордону. На картах ця ділянка помаранчева, що свідчить про утруднений рух.

Поспішіть із виїздом за кордон — ситуація на трасі Одеса-Рені ускладнюється - фото 2
Дорога до Старокозачого. Фото: скриншот

Затори у напрямку Орлівки

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано скупчення машин біля Татарбунарів та Ізмаїла. Проте варто зазначити, що розмір цього затору суттєво не впливає на трафік. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Орлівки. Фото: скриншот

Черги на КПП "Рені — Джюрджюлешть"

На пункті пропуску "Рені — Джюрджюлешть", що розташовується в однойменному місті, черг на перетин кордону не зафіксовано. Проте є затор на в'їзд до України. На картах ця ділянка позначена червоним кольором. 

Затори у напрямку Орлівки 28 липня
Дорога до Рені. Фото: скриншот

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