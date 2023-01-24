Одещина може отримати фінансування Євросоюзу для порятунку екології Дунаю
Департамент екології Одеської ОВА бере участь у конкурсі великих інфраструктурних проєктів програми "Румунія — Україна 2021 — 2027". У разі перемоги він фінансується коштами Євросоюзу.
Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація
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Ми передали заявку інвестиційного проєкту "Просування спільних стратегій, інструментів та технічних заходів водного менеджменту для Нижнього Дунаю". Його мета — розчищення рукава Кислицький в Ізмаїльському районі та модернізація системи менеджменту гідрологічної інфраструктури.
Збільшення водоспоживання
"Це дозволить забезпечити водними ресурсами зрошувальне землеробство в Придунайському регіоні на площі до 10 тисяч гектар. Також з’явиться можливість для сталого водоспоживання 4 великих громад, 28 населених пунктів з населенням більш ніж 72 тисячі людей", — йдеться в повідомленні.
Також може покращитися якість води для рибних ресурсів. Стане якісніше питна та технічна вода.
Минулого року проведені роботи з поповнення водою, із річки Дунай, Придунайських озер Катлабуг та Китай. На це з обласного бюджету виділено 12 млн гривень. І розчищено наразі три транспортуючі канали — Міжколгоспний, Громадський і Орловський.
Також у Болградському районі Одещини планують розчистити русло річки Чага й таким чином наповнити озеро Яплуг. В останні роки через посуху відбувається обміління водосховища, й ситуація швидко погіршується.