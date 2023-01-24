Одещина може отримати фінансування Євросоюзу для порятунку екології Дунаю

Проєкт покращить стан питної води

Департамент екології Одеської ОВА бере участь у конкурсі великих інфраструктурних проєктів програми "Румунія — Україна 2021 — 2027". У разі перемоги він фінансується коштами Євросоюзу.

Про це повідомляє Одеська обласна державна адміністрація

Ми передали заявку інвестиційного проєкту "Просування спільних стратегій, інструментів та технічних заходів водного менеджменту для Нижнього Дунаю". Його мета — розчищення рукава Кислицький в Ізмаїльському районі та модернізація системи менеджменту гідрологічної інфраструктури.

Збільшення водоспоживання

"Це дозволить забезпечити водними ресурсами зрошувальне землеробство в Придунайському регіоні на площі до 10 тисяч гектар. Також з’явиться можливість для сталого водоспоживання 4 великих громад, 28 населених пунктів з населенням більш ніж 72 тисячі людей", — йдеться в повідомленні.

Також може покращитися якість води для рибних ресурсів. Стане якісніше питна та технічна вода.

Минулого року проведені роботи з поповнення водою, із річки Дунай, Придунайських озер Катлабуг та Китай. На це з обласного бюджету виділено 12 млн гривень. І розчищено наразі три транспортуючі канали — Міжколгоспний, Громадський і Орловський.

Також у Болградському районі Одещини планують розчистити русло річки Чага й таким чином наповнити озеро Яплуг. В останні роки через посуху відбувається обміління водосховища, й ситуація швидко погіршується.

