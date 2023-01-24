Медики Одещини передали позашляховик на фронт українським бійцям
Медики центральної районної лікарні Саф'янівської сільської ради передали Збройним силам України позашляховик. Гроші на нього збирали співробітники лікарні.
Про це повідомляє КНП Саф'янівської сільської ради "Центральна районна лікарня".
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Ще до нового року працівники лікарні об’єдналися та долучилися до збору коштів для придбання автомобіля позашляховика для підрозділу ЗСУ. В ньому проходять службу земляки медиків — мешканці Саф’янівської територіальної громади.
"Сьогодні придбаний автомобіль передали військовослужбовцю Збройних Сил України Олександру, який з першого дня повномасштабного вторгнення боронить Україну від загарбників. Військовий, якому вручили ключі від авто, сказав, що вражений такою щирою підтримкою, та запевнив, що наші воїни, які тримають оборону на фронті, зроблять усе, щоб повернутися з перемогою", — йдеться в повідомленні.
У лікарні запевняють, кошти вдалося зібрати дуже швидко. Купували авто в Румунії, а потім привезли його в Україну.
Медики допомагають
В Одесі відбулася чергова ротація медиків екстреної допомоги на деокупованих територіях. Бригади-добровольці вирушають у дорогу, аби надати допомогу людям, які кілька місяців прожили майже без доступу до медицини.
Від початку війни одесити здали понад півтори тисячі літрів крові військових. Завдяки небайдужим містянам, медики змогли надати вчасну допомогу з переливання або під час операції захисникам.