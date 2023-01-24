На Одещині поліцейські виявили наркотики на 11 мільйонів гривень
В Одеській області затримали велику партію наркотиків на 11 мільйонів гривень. На лаві підсудних опинилися три учасники злочинної групи.
Про це повідомляє Одеська Обласна Прокуратура.
-
Військовий облік українців за кордоном: чи можуть вручити повістку
-
Північнокорейські хакери вкрали криптовалюти на 100 млн доларів, — ФБР
-
В УЄФА ухвалили нове рішення щодо російських клубів: що відомо
-
Селезньов озвучив три причини скандалу навколо закупівель продуктів для ЗСУ
-
Колісна техніка, дрони та тепловізори: волонтер Сергій Притула про потреби українських військових
-
США можуть оголосити про передачу Україні танків Abrams, — WSJ
-
В Бердянську підірвали авто відомої колаборантки: що відомо
-
На Одещині поліцейські виявили наркотики на 11 мільйонів гривень
-
У збірної Польщі з'явився новий головний тренер: це всесвітньо відомий фахівець
-
Королівське поповнення: принцеса Євгенія оголосила про другу вагітність
"Бізнесмени" налагодили розгалужену мережу розповсюдження наркотиків та психотропів оптовими та роздрібними партіями на території Одещини та інших регіонів України.
Як продавався наркотик
Вони збували товар через пошту, а також під час особистих зустрічей з перевіреними покупцями. Попередньо чоловіки отримували замовлення за допомогою чат-ботів в одному з месенджерів.
Кошти перераховували на банківські картки та через операторів фінансових сервісів, а також з використанням криптовалюти Bitcoin.
Правоохоронці задокументували 13 епізодів збуту психотропних речовин.
Під час проведених обшуків вилучили понад 20 кг різного виду наркотиків та психотропів, а саме канабіс, 6-моноацетилморфін, героїн, PVP, МДМА, 4-ММС, плодове тіло грибів, ЛСД, CUMYL-4CN-BINACA, амфетамін, метамфетамін, кетамін, алпразолам, морфін, кодеїн та кокаїн.
За цінами "чорного ринку" орієнтовна сума вилученого товару становить понад 11 мільйонів гривень.
Стосовно організатора та інших учасників банди, вирішується питання щодо оголошення їх у міжнародний розшук.
Нагадаємо, службовий пес Рембо протягом доби двічі допоміг прикордонникам виявити наркотики в поромному пункті пропуску "Орлівка". Прикордонники на Одещині викрили водія, який намагався перевезти наркотики українсько-румунський кордон.