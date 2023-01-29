Якою буде погода в Одесі та області в останній день тижня

Слід діставати санки

У неділю в Одесі та області синоптики оголосили штормове попередження. Нічний сніг до ранку втратить свою силу, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно. Синоптики обіцяють сильний сніг протягом усього дня. Можливе налипання мокрого снігу. Вітер північний, 8-12 м/с, вночі та вранці пориви 15-18 м/с. Температура вночі -6...-9°С, вдень від 0 до -2°С.

Прогноз погоди в Одеській області

В області буде також хмарно. Опади у вигляді сильного снігу триватимуть від ранку й до пізньої ночі. На дорогах можливе налипання мокрого снігу, місцями ожеледь, ожеледиця.

Вітер північно-східний, 9-14 м/с, вночі та вранці місцями пориви 15-17 м/с. Температура вночі -1...-5°С, вдень від -2°С до -5°С. Видимість на автошляхах погана, тож радимо утриматися від далеких поїздок.

Народний прогноз погоди

29 січня відзначається день поклоніння чесним оковам апостола Петра. У народі цей день був відомий під назвою Петра-покорму, оскільки до цього часу в селян виходила половина зимового корму для худоби. З цього приводу народ підмітив: "Якщо в коморі житнього хліба залишилось більше половини, бути хорошому врожаю". Погоду цього дня передбачав вітер: якщо він дув з північної сторони, очікували сильного морозу.

Яка буде погода у лютому

Лютий в Україні буде порівняно "м'яким". Іноді стовпчики термометра знижуватимуться, але також час від часу — показуватимуть "плюси". Як підкреслили фахівці, різких перепадів температур не буде.

Здебільшого температура коливатиметься на нулі з невеликими перекосами в бік мінуса або плюса. На початку місяця можливе зниження температур до -7°С. Однак далі такі низькі температури не очікуються. Опади передбачаються часті, але помірні — переважно це дощ із мокрим снігом.

За словами народного синоптика Стаса Щедріна, початок лютого буде морозним, а ось друга половина останнього місяця зими — теплою.