"Кракен" в Одеській області: як вберегтись від нового штаму коронавірусу
В Одеській області вперше зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Випадок зареєстровано в одному із населених пунктів Одеського району у людини, яка двічі вакцинована проти коронавірусу, за межі області не виїжджала, тобто зараження місцеве.
Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".
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Наразі в області циркулюють дев’ять різновидів штаму коронавірусу "Омікрон", однак нового варіанту, XBB.1.5 ("Кракен"), до цього часу не було зафіксовано, це вже десятий різновид.
"Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "Кракен" найбільш заразним з усіх, що були виявлені до цього і повідомила, що даний штам не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти "Omicron". Однак, він найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні ускладнення у людей похилого віку, із супутніми захворюваннями та з ослабленим імунітетом", — йдеться в повідомленні.
Симптоми "Кракену"
- підвищення температури тіла;
- загальна слабкість, головний та м’язовий біль;
- нежить і чхання;
- першіння у горлі та кашель;
- в окремих випадках може погіршитися апетит та виникнути діарея.
Як уникнути зараження
- Коронавіруси відносяться до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, профілактика яких всім відома:
- Мийте руки із засобами дезинфекції.
- Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанції щонайменше два метри від людини, яка кашляє, чхає чи має підвищену температуру.
- Не торкайтеся руками очей, носа, рота.
- Мийте поверхні із засобами дезинфекції та провітрюйте приміщення.
- Використовуйте маску, але тільки в тому разі, якщо є підозра на контакт із хворим, або для допомоги хворій людині.
Тим часом з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 2104 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків та госпіталізації.