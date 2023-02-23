"Кракен" в Одеській області: як вберегтись від нового штаму коронавірусу

При перших ознаках захворювання звертайтесь до лікаря

В Одеській області вперше зафіксували випадок зараження новим штамом коронавірусу "Кракен". Випадок зареєстровано в одному із населених пунктів Одеського району у людини, яка двічі вакцинована проти коронавірусу, за межі області не виїжджала, тобто зараження місцеве.

Про це повідомляє ДУ "Одеський обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ України".

Наразі в області циркулюють дев’ять різновидів штаму коронавірусу "Омікрон", однак нового варіанту, XBB.1.5 ("Кракен"), до цього часу не було зафіксовано, це вже десятий різновид.

"Всесвітня організація охорони здоров'я назвала "Кракен" найбільш заразним з усіх, що були виявлені до цього і повідомила, що даний штам не має специфічних мутацій, які б могли робити його більш небезпечним, ніж інші субваріанти "Omicron". Однак, він найбільш ефективно ухиляється від імунної відповіді людини та здатний викликати серйозні ускладнення у людей похилого віку, із супутніми захворюваннями та з ослабленим імунітетом", — йдеться в повідомленні.

Симптоми "Кракену"

підвищення температури тіла;

загальна слабкість, головний та м’язовий біль;

нежить і чхання;

першіння у горлі та кашель;

в окремих випадках може погіршитися апетит та виникнути діарея.

Як уникнути зараження

Коронавіруси відносяться до групи гострих респіраторних вірусних інфекцій, профілактика яких всім відома:

Мийте руки із засобами дезинфекції.

Уникайте близьких контактів. Дотримуйтесь дистанції щонайменше два метри від людини, яка кашляє, чхає чи має підвищену температуру.

Не торкайтеся руками очей, носа, рота.

Мийте поверхні із засобами дезинфекції та провітрюйте приміщення.

Використовуйте маску, але тільки в тому разі, якщо є підозра на контакт із хворим, або для допомоги хворій людині.

Тим часом з початку 2023 року в Одеській області зареєстровано 2104 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. За останній тиждень порівняно з попереднім зросла кількість нових випадків та госпіталізації.