Вирішив продати гранату: в Одесі затримали горе-бізнесмена

Він може сісти за ґрати на сім років

В Одесі поліцейські затримали переселенця з Донеччини, який збув небезпечний бойовий припас. Свого потенційного покупця він знайшов на "Привозі".

Про це повідомляє пресслужба ГУНП в Одеській області.

Правоохоронці викрили 36-річного чоловіка, коли той у дворі на вулиці Академіка Вільямса продав за одну тисячу гривень гранату із запалом. Наразі правоохоронці скерували бойовий припас на дослідження.

Яке покарання чекає на "бізнесмена"

"Поліцейські помістили підозрюваного до ізолятора тимчасового тримання і нині клопочуть про застосування щодо нього запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Походження небезпечного предмета правоохоронці встановлюватимуть в ході досудового розслідування", — повідомив начальник територіального підрозділу поліції Олександр Мільчук.

Фігуранту повідомили про підозру у придбанні, зберіганні, носінні та збуті бойового припасу без передбаченого законом дозволу. Це правопорушення кваліфікується за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України і карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

Що відомо про гранату Ф-1

Це ручна граната дистанційної дії, призначена для ураження живої сили противника в оборонному бою. Кидати гранату можна з різних положень і лише з-за укриття, з бронетранспортера або танку. Оскільки Ф-1 є гранатою оборонної дії, то радіус ураження осколками значно перевищує радіус можливого кидка гранати. У корпусі гранати розміщується вибуховий заряд та запал, також корпус слугує матеріалом для утворення осколків при розриві корпусу вибухом. Корпус гранати виробляється з чавуну, з поздовжніми й поперечними борознами, якими граната зазвичай розривається на осколки.

Нагадаємо, правоохоронці встановили трьох осіб, причетних до продажу зброї з боєприпасами, та виявили місце схрону. Наразі обвинувальний акт щодо двох учасників угруповання "продавців зброї" скеровано до суду, третього спільника оголошено у розшуку.