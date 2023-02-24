"Шлях до Перемоги": в Одесі відкрилась фотовиставка про рік війни

Вхід на виставку вільний

Понад пів сотні кадрів, фотограф збирав 365 днів. Деякі з них вже з’являлись на обкладинках європейських журналів і стали відомими на весь світ, однак єдине що їх всіх поєднує це наслідки жорстокої війни.

На власні очі "Шлях до Перемоги" Бориса Бухмана побачили кореспонденти Новини.LIVE.

Як зазначають в описі до виставки, з перших годин 24 лютого, нашими очима на вокзалах, у волонтерських центрах, у військових машинах, в містах під ворожими обстрілами та деокупованих селах став Борис Бухман.

"Ця виставка представлена до жалобного дня — річниці початку війни росії з Україною. Фотограф їздив місцями, які звільняли після окупації й робив замальовки, як мені здається, найемоційніших моментів", — поділилась арт-директорка галереї Катерина Піменова.

Фотографії були зроблені в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Автор ділиться, що обрати найкращі кадри було важко і йому допомагали колеги.

"Я з першого дня знав, що перемога буде наша. І цією виставкою я хотів показати свої шляхи до нашої перемоги. Найважче було позбутись емоцій, сховати все, що в тебе в середині й думати тільки про фото", — розповідає фотограф Борис Бахман.

Побачити виставку можна в Художній галереї Artodessa. Роботи будуть представлені до 13 березня.