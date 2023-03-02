Погода в Одесі та області 2 березня

Весна прийшла: якою буде погода в Одесі та області сьогодні
З кожним днем буде ставати все тепліше. Сьогодні, 2 березня, на одеситів чекає гарна погода з помірним вітром.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні очікується хмарна погода. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-7°С тепла.
Прогноз погоди в Одеській області
В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні
За даними синоптиків, 2 березня, у більшості регіонів буде хмарно, але з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер буде північно-західний 7-12 м/с. У Карпатах вночі очікується 1-10°С морозу. А от вдень температура підніметься до 6°С тепла. У південній частині та на Закарпатті — 5-10°С тепла.