Погода в Одесі та області 2 березня

Детальний прогноз погоди

З кожним днем буде ставати все тепліше. Сьогодні, 2 березня, на одеситів чекає гарна погода з помірним вітром.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні очікується хмарна погода. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-7°С тепла.

Прогноз погоди в Одеській області

В області слід чекати на мінливу хмарність. Вночі місцями невеликі опади, вдень без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 4°С морозу до 1°С тепла, вдень 5-10°С тепла. На автошляхах області видимість добра.

Погода в Україні

За даними синоптиків, 2 березня, у більшості регіонів буде хмарно, але з проясненнями. Опадів не очікується. Вітер буде північно-західний 7-12 м/с. У Карпатах вночі очікується 1-10°С морозу. А от вдень температура підніметься до 6°С тепла. У південній частині та на Закарпатті — 5-10°С тепла.