В одному з районів Одеси відключать газопостачання: повний перелік адрес

Про пуск газу буде повідомлено додатково

Завтра, 3 березня, в частині Київського району відключать газ. Це станеться через ремонтні роботи на розподільному газопроводі середнього тиску.

Про це повідомляє АТ "Одесагаз".

"У зв'язку з виконанням робіт на розподільному газопроводі середнього тиску за адресою: пров. Ванний 12 на термін виконання робіт з 09:00 до 17:00 03.03.2023 р. споживачі будуть відключені від газопостачання", — йдеться в повідомленні.

Тарифи на газ

У серпні цього року Президент України Володимир Зеленський підписав мораторій на підвищення комунальних тарифів. Йдеться про вартість природного газу та його розподіл. Тарифи не підлягатимуть збільшенню під час воєнного стану та ще пів року після його завершення.

Ціна на побутовий газ у жовтні не буде знижуватися та складатиметься з двох платіжок — за газ та постачання.

Роздрібні ціни на природний газ для населення за 1 кубометр — постачальник останньої надії "Нафтогаз України" — 7,9569 гривні.

Постачальник ТОВ ГК "Нафтогаз України" — 7,9600 гривні.

Вартість доставки газу операторами ПАТ "Одесагаз" — 1,308 гривні.

Передавати показники лічильника необхідно своєму оператору ГРМ (облгазу) у період з 1 по 5 число кожного місяця. Це забезпечить коректні нарахування у платіжках.

Передати показники можна:

через форму на сайті Одесагазу;

месенджер-боти;

за телефонами: (048)796-46-40, (048)796-42-70, (048)737-37-74.

Зазначимо, в Україні у разі часткового чи повного блекауту в енергосистемі газопостачання у будинках не припинятиметься. Газ залишиться надійним джерелом енергії за відсутності електроенергії, однак не для всіх.