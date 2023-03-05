В Одесі терміново потрібні донори

Донором може бути будь-який дієздатний громадянин України

Банк крові в період війни повинен буди постійно наповнений й доступний. На завтра 06 березня велика потреба в донорській крові груп 3(+) та 4(+).

Про це повідомляє телеграм-канал "Донор Одеса".

"На завтра дуже потрібні донори крові 3(+) та 4(+) для наших захисників. Здати її можна о 9.00 на вул. Пироговська", — йдеться у повідомленні.

Допомогти можна у понеділок 06 березня з 09:00 до 12:00 на вул.Пироговська за попередньою реєстрацією. Повідомити про бажання стати донором крові можна за посиланням.Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.

Для координації донорів крові в Одесі з перших днів повномасштабної воєнної агресії рф створено Телеграм-канал "Донор Одеса". Там можна отримувати актуальну інформацію про потребу в донорській крові. Також на каналі можна дізнатися про переваги донорства та як підготуватися до здачі крові.

Хто може стати донором крові?

Донорами крові в Україні можуть бути здорові люди віком від 18 років і вагою від 50 кг. Здавати кров можуть українці, а також іноземці, що мають постійну посвідку на проживання в Україні. Якщо вам властиві хронічні захворювання, ви приймаєте ліки чи стоїте на обліку, ви не можете бути донором тимчасово або взагалі.

Протипоказання щодо донорства

Рекомендуємо обов'язково з ними ознайомитися. Навіщо такий великий список протипоказань? Це — турбота насамперед про донорів. Працює принцип "не нашкодь собі". У разі підвищеної температури чи хронічного захворювання організму людини потрібен відпочинок і лікування, а не навантаження, яким є донація крові. Турбуймося спочатку про свій стан здоров'я, а вже потім — рятуймо інших! Якщо ви не знайшли у себе протипоказань, то донорство — для вас.

Як підготуватися до здачі крові

За 72 години до донації — утримайтеся від прийому аспірину, анальгіну та інших знеболюючих, гормональних ліків. За 48 годин до донації — виключити алкоголь.

Що не можна їсти перед донацією:

жирне м'ясо, сало, шинка, ковбаси, копченості, гостра та смажена їжа

молочні продукти, у тому числі йогурти, сир, сметана, масло

банани, цитрусові, фініки, авокадо, буряк

яйця

чіпси, сухарики, насіння, снеки, кетчуп, майонез

солодкі магазинні газировки та енергетики

шоколад, халва, горіхи

Якщо курите — не можна палити 2 години перед донацією та 1-2 години після — щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.

Вранці перед здачею крові обов'язково поснідайте, але без жирної та молочної їжі. Краще з'їсти кашу (вівсянка, рис, гречка) або макарони, зварені на воді, варену або печену картоплю, сухарик або дієтичне печиво без начинки, солодкий чай.

Нагадаємо, в Одесі триває акція "Здай кров — врятуй життя". До неї долучилися співробітники Департаменту муніципальної безпеки.