Скандал через перейменування районів в Одесі

Суворовському району не підходить нова назва

В Південному міжрегіональному відділі УІНП запропонували свої варіанти перейменування районів. Серед нових топонімів - Куяльницький або Миколаївський.

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив керівник Південного міжрегіонального відділу Українського інституту національної пам’яті, історик Сергій Гуцалюк.

"Суворовський район Одеси пропонують назвати Пересипський, але Пересип (чоловічого роду), займає зовсім невелику частину сучасного району, більш органічно може бути назва Куяльницький, а ще краще — Миколаївський, бо тут і дорога Миколаївська, і жартують зазвичай, що під Миколаєвом живуть", — написав Сергій Гуцалюк.

Історик наголошує, що із початку повномасштабного вторгнення росії, саме Миколаїв, як щитом, закрив собою Одесу від руйнувань, смертей та окупації. Крім того, за його словами, у суспільстві є запит на такі рішення. Зокрема, у військовому середовищі це має підтримку.

Нагадаємо, два райони Одеси планують перейменувати. Відтак замість Суворівського може з’явитись Пересипський, а замість Малиновського — Хаджибейський. Відповідне рішення прийняли на засіданні історико-топонімічної комісії Одеси.

Крім того, на засіданні історико-топонімічної комісії було ухвалено рішення рекомендувати депутатам міськради дати назви алеям парку Перемоги. Їх планують назвати на честь військових підрозділів України, які вже рік боронять державу та охороняють наш спокій.

Також після онлайн-голосування серед мешканців Ізмаїлу пройшла хвиля дерадянізації. Відтепер вулиця Толбухіна в місті матиме назву Захисників Зміїного, а вулиця Краснодонська — Героїв "Азовсталі". Це рішення закріплено міською радою Ізмаїла.

Нагадаємо, в Одеській області активно перейменовують не тільки вулиці, але й назви флоту, які пов'язані з радянським або російським минулим. У рамках декомунізації, буксир "Емельян Пугачев" отримав нову назву. Тепер він називатиметься на честь великомученика Іоанна Сочавського.