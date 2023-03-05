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Вступна кампанія-2023: випускники окупованих територій зможуть пройти її дистанційно

5 березня 2023 18:30
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Випускники окупованих територій зможуть вступити дистанційно
Абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами тест
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

З міркувань безпеки національний мультипредметний тест відбуватиметься протягом 1 дня. Тимчасові екзаменаційні центри функціонуватимуть на підконтрольній Україні території.

Про це повідомили в Міносвіти України.

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Вступники, які зареєстровані та перебувають на тимчасово окупованій території, зможуть проходити всі етапи вступної кампанії дистанційно без складання національного мультипредметного тесту 

"Екзаменаційні центри для складання тесту планують створити в європейських країнах, зокрема в українських освітніх центрах. Це дозволить співгромадянам, які знайшли притулок за кордоном, вступати в українські навчальні заклади", — йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що для вступу у цьому році можна буде скористатися результатами тесту 2022 року або ЗНО 2021/2020 років.

Хто та які пільги може розраховувати

У МОН наголошують, що всі пільги та пільгові категорії будуть збережені. Зокрема, для жителів тимчасово окупованих територій. Крім того, вони зможуть укласти договір про здобуття освіти впродовж 3 місяців після початку навчання.

"Наразі триває другий етап переведення на навчання за державним замовленням пільговиків, які зараховані до закладів фахової передвищої та вищої освіти до 2021 року включно. Йдеться про жителів особливо небезпечних територій, дітей загиблих захисників України, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни", — йдеться у повідомленні. 

Загалом у 2022 році понад 21 тисяча здобувачів освіти отримали дозвіл для переведення на навчання за державним замовленням.

Застосування цьогорічних пільг для жителів особливо небезпечних територій буде визначено навесні з урахуванням ситуації в Україні.

Нагадаємо, цього року як альтернативу ЗНО для випускників знову проведуть національний мультипредметний тест — у вдосконаленому форматі. Так само для школярів 4-х і 9-х класів скасували державну підсумкову атестацію.

 

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