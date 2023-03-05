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Деокупація Донбасу та Криму: коли чекати

5 березня 2023 19:45
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Деокупация Донбасу та Криму: коли чекати - експерт
У нас буде підтримка, яка допоможе звільняти окуповані території
24fa9a4a-4efa-4970-1c28-b0a0b0fc5a00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Звільнення окупованих територій залежить від багатьох чинників і насамперед від постачання нам західної зброї. Сьогодні важко назвати точну дату, все залежатиме від початку нашого наступу.

Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE заявив воєнний експерт Андрій Савченко.

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"Питання постає у тому, що Заходу не вистачає ресурсів. Йдеться про те, що росія сьогодні за день випускає стільки боєприпасів, як Європа за місяць. Ми недоотримуємо зброю та ракети, проте країни-партнери організовуються та вирішують хто купуватиме, а хто виготовлятиме для нас необхідну зброю. На жаль, ми не випускаємо своє", — зазначив Андрій Савченко.

Звільнення Донбасу та всіх областей і терміни їх звільнення прямо залежать від постачання зброї. Коли Україна зможе формувати угруповання звільнення та командувати ними, покаже час.

"Зараз наші хлопці навчаються керувати технікою за кордоном, а коли вони повертатимуться тоді зможемо говорити про конкретні дії. Я можу припустити, що на кінець літа цього року ми сформуємо угруповання наступу. І тут треба вважати, що частину наших війсь може відволікти вторгнення московського та білоруського угруповань з півночі. Ми їх стримаємо, але частина сил піде на оборону", — впевнений військовий експерт.  

Якщо росія не вчинить наступ з півночі, то на кінець літа Україна проведе великий наступ, і не в одному напрямку — зазначив Савченко.

Нагадаємо, що Захарова замислилась над деокупацією Криму та запропонувала біженцям притулок в росії. 

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