Деокупация Донбасу та Криму: коли чекати - експерт

Деокупація Донбасу та Криму: коли чекати
Звільнення окупованих територій залежить від багатьох чинників і насамперед від постачання нам західної зброї. Сьогодні важко назвати точну дату, все залежатиме від початку нашого наступу.
Про це в ексклюзивному інтерв'ю журналістці Новини.LIVE заявив воєнний експерт Андрій Савченко.
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"Питання постає у тому, що Заходу не вистачає ресурсів. Йдеться про те, що росія сьогодні за день випускає стільки боєприпасів, як Європа за місяць. Ми недоотримуємо зброю та ракети, проте країни-партнери організовуються та вирішують хто купуватиме, а хто виготовлятиме для нас необхідну зброю. На жаль, ми не випускаємо своє", — зазначив Андрій Савченко.
Звільнення Донбасу та всіх областей і терміни їх звільнення прямо залежать від постачання зброї. Коли Україна зможе формувати угруповання звільнення та командувати ними, покаже час.
"Зараз наші хлопці навчаються керувати технікою за кордоном, а коли вони повертатимуться тоді зможемо говорити про конкретні дії. Я можу припустити, що на кінець літа цього року ми сформуємо угруповання наступу. І тут треба вважати, що частину наших війсь може відволікти вторгнення московського та білоруського угруповань з півночі. Ми їх стримаємо, але частина сил піде на оборону", — впевнений військовий експерт.
Якщо росія не вчинить наступ з півночі, то на кінець літа Україна проведе великий наступ, і не в одному напрямку — зазначив Савченко.
Нагадаємо, що Захарова замислилась над деокупацією Криму та запропонувала біженцям притулок в росії.