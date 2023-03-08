На Одещині зустріли рідкісного лісового кота
В Тарутинському степі зустріли рідкісного лісового кота. Тварина грілася на сонечку на вершині дерева, не звертала увагу на людей.
Про це повідомляє ГО Rewilding Ukraine в Facebook.
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Розповсюдження лісового кота в Україні
Лісовий кіт є поширеним видом в Карпатах, на Закарпатті, а також зберігся в невеликих популяціях на Одещині, Волині та Буковині. За даними вчених, в Україні нараховують близько 400-500 особин цієї тварини.
Повернення лісового кота до природи
Як зазначили в природоохоронній організації лісовий кіт почав повертатися до наших ландшафтів, в тому числі до Придунав'я. Це підтверджують частіші зустрічі з цією твариною.
"Лісовий кіт відрізняється від домашнього більшими розмірами та кремезним тілом, коротшим пухнастим хвостом та характерним забарвленням хутра. Також, він поводить себе як дикий звір і зазвичай вправно ховається від людей. Вчені вважають, що лісові коти можуть схрещуватися з домашніми, тож в природі ви можете зустріти їхні гібриди з проміжними рисами", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, дельта Дунаю є одним із найбільших і найважливіших водно-болотних угідь Європи. Відновлення природного водотоку в дельті приносять користь кучерявим пеліканам, а також місцевим громадам. За останні кілька років у рамках ініціативи команда Rewilding Ukraine з партнерами побудували кілька штучних платформ для гніздування пеліканів в різних місцях, щоб заохотити птахів до розмноження та підтримати повернення цих вразливих гігантів до наших ландшафтів.