Погода в Одесі та області 9 березня

Детальний прогноз погоди

Сьогодні, 9 березня, протягом дня в Одесі очікується хмарність з проясненнями. Синоптики прогнозують підвищення температури повітря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде хмарно с проясненнями. Синоптики повідомляють, вдень буде без істотних опадів. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 4-6°С тепла, вдень 13-15°С тепла.

Прогноз погоди по Одеській області

В Одеській області сьогодні буде теж хмарно с проясненнями. Вітер південно-західний, 9-14 м/с. Температура вночі 2-7°С тепла, вдень 13-18°С тепла. На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 1-2 км.

Погода в Україні

В Україну поступово повертається весняне тепло. Однак, за прогнозами народної синоптикині, ховати у шафи теплі речі ще дуже рано.

Нагадаємо, що швидкість кліматичних змін збільшується, а погода стає більш екстремальною. Але попри загрози, що несуть глобальні зміни клімату, зараз метеорологи мають більше можливостей спрогнозувати стихійні лиха та попередити про них.