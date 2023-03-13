В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори
Донори можуть здати кров у двох медичних центрах. На вулиці Пироговській, а також на Слобідці.
Про це повідомляє Одеська міська рада.
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"На завтра 14 березня дуже велика потреба в донорській крові групи 1(+). На Пироговській забір крові о 09:00 (лише громадяни України), на Слобідці з 09:00 до 12:00 (громадяни України або ВНЖ)", — йдеться у повідомленні.
Реєстрація охочих за посиланням: https://cutt.us/DIPCv
Після реєстрації вам зателефонують та підтвердять, що треба приходити.
Хто може стати донором
Донором можуть стати лише здорові люди без протипоказань віком від 18 років та вагою трохи більше ніж 50 кілограмів.
Як підготуватися до донації
Перед донацією треба дотримати дієту: два дні не вживати алкоголь, немає смаженого, жирного і гострого. Якщо курите — не можна курити дві години перед донацією і одну-дві години після того, щоб не нашкодити ні собі, ні тому, хто отримає вашу кров.
Також перед здаванням крові також треба добре виспатися.
Зазначимо, що за останній рік повномасштабного вторгнення росії в Україну, за даними Одеської міськради, одесити здали понад 1600 літрів крові для поранених захисників України.