Прогноз погоди на 14 березня

Одесу очікує значне потепління: якою буде погода сьогодні
Протягом дня температура повітря буде плюсовою. Пориви вітру сягатимуть до 14 м/с.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
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Прогноз погоди в Одесі
В місті сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів.
- Вітер південно-східний 9-14 м/с.
- Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.
Прогноз погоди по Одеській області
Синоптики прогнозують по області сьогодні мінливу хмарність. Без опадів.
- Вітер південно-східний 9-14 м/с.
- Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
- На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.
Погода в Україні
Сьогодні в Україні очікується різке потепління
14 березня синоптики прогнозують сильний вітер, але температура повітря прогріється до +15...+18 градусів.
У більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження лише вночі (на Волині, Рівненщині), а ввечері — на півдні Криму пройде невеликий дощ.
Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.
Вдень передбачається +10...+15 градусів, в західних областях +12...+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7...+10 градусів.
У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до +12... +13 градусів, але буде вітряно.
Фото: Vgorode