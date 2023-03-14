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Одесу очікує значне потепління: якою буде погода сьогодні

14 березня 2023 06:30
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Анна Мурадова
Редактор
Прогноз погоди на 14 березня
На автошляхах області синоптики прогнозують димку
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Протягом дня температура повітря буде плюсовою. Пориви вітру сягатимуть до 14 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів

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Прогноз погоди в Одесі

В місті сьогодні буде мінлива хмарність. Без опадів.

  • Вітер південно-східний 9-14 м/с.
  • Температура вночі 1-3°С тепла, вдень 8-10°С тепла.

Прогноз погоди по Одеській області

Синоптики прогнозують по області сьогодні мінливу хмарність. Без опадів.

  • Вітер південно-східний 9-14 м/с.
  • Температура вночі від 2°С морозу до 3°С тепла, вдень 8-13°С тепла.
  • На автошляхах області вночі та вранці місцями димка, видимість 2-4 км.

Погода в Україні

Сьогодні в Україні очікується різке потепління

14 березня синоптики прогнозують сильний вітер, але температура повітря прогріється до +15...+18 градусів.

У більшості областей України переважатиме суха повітряна маса антициклонального походження лише вночі (на Волині, Рівненщині), а ввечері — на півдні Криму пройде невеликий дощ. 

Вітер південного напрямку, ймовірні штормові пориви до 15-20 метрів за секунду.

Вдень передбачається  +10...+15 градусів, в західних областях +12...+18 градусів. Трохи свіжіше буде на сході України та на узбережжі морів, +7...+10 градусів.

У Києві у вівторок стовпчики термометрів піднімуться до +12... +13 градусів, але буде вітряно. 

Фото: Vgorode

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