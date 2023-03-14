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Пропозиція рф продовжити зернову ініціативу всього на 60 днів суперечить умовам угоди — Кубраков

14 березня 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Строк дії зернової угоди добігає кінця 18 березня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В рф зробили заяву про продовження дії домовленостей. Втім експортувати продовольство мають не 120, а 60 днів. 

Віцепрем'єр-міністр інфраструктури та розвитку громад і територій Олександр Кубраков зазначив, що це суперечить домовленостям. 

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"Угода Black Sea GrainInitiative передбачає щонайменше 120 днів. продовження, тому позиція росії продовжити угоду лише на 60 днів суперечить документу, підписаному Туреччиною та ООН. Чекаємо на офіційну позицію ООН і Туреччини як гарантів ініціативи", — написав Олександр Кубраков. 

Заява рф

"Російська сторона, не заперечує проти чергового продовження чорноморської ініціативи після закінчення другого терміну 18 березня, але тільки на 60 днів", — заявив заступник голови МЗС рф Сергій Вершинін.

Як він додав, подальша пропозиція відзначатиметься від реального прогресу щодо нормалізації російського сільгоспекспорту, включаючи банківські платежі, транспортну логістику, страховки, розморожування фінансової діяльності та постачання аміаку трубопроводом "Тольятті — Одеса".

Зазначимо, за минулий тиждень у рамках "зернової ініціативи" 23 судна покинули українські порти. На їхньому борту було понад мільйон тонн зерна та інших продуктів харчування.

Нагадаємо, у Стамбулі 22 липня було підписано меморандум про відкриття "зернового коридору" у Чорному морі. Україна, росія, Туреччина та ООН домовилися про розблокування експорту українського зерна. Країна-агресор 29 жовтня заявила, що зупиняє свою участь в "угоді" нібито через "тероризм" України проти чорноморського флоту рф. Але вже 2 листопада, не назвавши причин, повернулася до угоди.

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