Родичі військовополонених вийшли на мітинг в Одесі

Мітингувальники під стінами організації Червоний Хрест Україна. Фото: Новини.LIVE

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

“МКЧХ, де результати ваших гарантій?”, “Поверніть героїв з полону”, “Червоний Хрест, ти посібник злочинців” — з такими плакатами під стінами головного офісу Червоного Хреста в Одесі сьогодні стояли родичі військовополонених та безвісти воїнів. Люди вимагали реальних дій від міжнародної організації, а не лише її присутності в країні.

Про це повідомляють з місця подій журналісти Новини.LIVE.

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Це вже не перша акція родичів українських бійців, які зникли безвісти. Вимоги знову ті самі — реальна робота цієї міжнародної організації. Сьогодні накопичилося безліч питань до її співробітників, які по суті заплющують очі на наших хлопців, які перебувають у російському полоні. Крім того, не проводяться пошуки безвісти зниклих.

“Мене особисто хвилює питання чому не шукають безвісти зниклих. З моєї бригади дуже багато хлопців зникло на Запорізькому напрямку, зараз він Покровський. На жаль, не встановлені безвісти зниклі та тих хто знаходиться в полоні. Були випадки що росіяни виставляли відео наших полонених, але червоний хрест не визнавав їх полоненими. А без цього обміняти людину неможливо”, — зазначила організаторка акції Вікторія.

Ірина організатор акції біля Червоного Хреста в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Родичі військовополонених на акції. Фото: Новини.LIVE

Зникли безвісти

Багато хто прийшов на акцію разом із плакатами тримав фотографії своїх близьких та рідних. Син Ірини пройшов Маріуполь і був серед тих, хто до останнього не залишав Азовсталь. Після рішення командування здався у полон. Тепер знаходиться на Алтаї, де жити практично неможливо. При цьому червоний хрест, який має стежити за станом військовополонених, нічого не робить.

“Я стою за сина який обороняв Маріуполь, який, пройшов пекло в Маріуполі, та Азовсталі. Зараз знову проходить пекло полону в Алтаї. Я хочу добитися, щоб хлопці мали покращених умов. Вони зараз там живуть при -20 градусів, вікон немає, всі мерзнуть. Щоб червоний хрест звернув увагу. Дев'ятого числа 1000 днів як мій син в полоні”, — ділиться Ірина.

Ірина, мама військовополоненого українця. Фото: Новини.LIVE

І таких історій тисячі кожна з них зводить до бездіяльності міжнародної організації. Адже за три роки все має бути вже налагоджено, а за фактом ставлення до військовополонених залишає бажати кращого.

Учасники акції із плакатами. Фото: Новини.LIVE

Учасники акції біля Червоного Хреста в Одесі. Фото: Новини.LIVE

Зустріч із представниками Червоного Хреста

Представники міжнародної організації вийшли на розмову з активістами, запрошуючи кожного на особисте спілкування. Люди розділилися на підгрупи та по черзі заходили на зустріч. Одна з перших, хто поспілкувався з представниками, стала Світлана.

“Вони записали усі ім'я та номери, пообіцяли через два тижні зв'язатися та сказати де знаходяться зниклі та полонені”, — зазначила Світлана Панова.

Світлана родичка військовополоненого. Фото: Новини.LIVE

Дехто висловив недовіру до обіцянок допомогти, подібні зустрічі вже відбулися, але реальних результатів рідні полонених так і не побачили. Попри це, люди налаштовані й надали відстояти права своїх рідних і домагатися повернення кожного додому.