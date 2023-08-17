Прогноз погоди та температура Чорного моря сьогодні – 17 серпня

Пожежна небезпека: якою буде погода в Одесі сьогодні
Сьогодні, 17 серпня, в Одесі та області оголошено пожежну небезпеку. Температура повітря прогріється до 32°С.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С.
- Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
- Вологість — 48%.
Прогноз погоди в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
- Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Температура Чорного моря
Температура Чорного моря в середньому коливається від +23 до +26 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала.
Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Маріуполя та Генічеська. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води прогрілась до +23°С.
Погода в Україні
17 серпня, в Україні в більшості областей буде спекотно. В західних регіонах країни пройдуть невеликі дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.