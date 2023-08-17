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Пожежна небезпека: якою буде погода в Одесі сьогодні

17 серпня 2023 06:00
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Прогноз погоди та температура Чорного моря сьогодні – 17 серпня
Пожежа в лісі. Фото: google
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Сьогодні, 17 серпня, в Одесі та області оголошено пожежну небезпеку. Температура повітря прогріється до 32°С.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.  

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Прогноз погоди в Одесі

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с. 
  • Температура вночі 21-23°С, вдень 30-32°С. 
  • Атмосферний тиск — 763 мм рт. ст.
  • Вологість — 48%.
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua​​​​

Прогноз погоди в Одеській області

  • Мінлива хмарність. 
  • Без опадів. 
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с. 
  • Температура вночі 18-23°С, вдень 30-35°С. 
  • На автошляхах області видимість добра. 
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua
Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: meteo.ua

Температура Чорного моря

Температура Чорного моря в середньому коливається від +23 до +26 градусів. Біля берега Одеси вода потеплішала. 

Температура Чорного моря.
Температура Чорного моря. Мапа складена на основі даних супутникового моніторингу моря GHRSST. Завдяки особливостям прибережних течій і локального вітру температура води біля узбережжя за цією картою може відрізнятися від фактичних значень. Фото: meteopost

Максимальна наразі температура Чорного моря в територіальних водах України фіксується біля Маріуполя та Генічеська. Вода там прогрілася до +26°С. В Одесі температура води прогрілась до +23°С.

Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost
Температура поверхні моря біля різних міст. Фото: meteopost

Погода в Україні

17 серпня, в Україні в більшості областей буде спекотно. В західних регіонах країни пройдуть невеликі дощі з грозами. Детальний прогноз погоди читайте в матеріалі.

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