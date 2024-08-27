Декларація нардепа з Одеси: чим володіє Олексій Леонов

Народний депутат Олексій Леонов. Фото: Facebook/ Олексій Леонов

Народний депутат з Одеси Олексій Леонов оприлюднив свою фінансову декларацію за 2023 рік, у якій вказав своїх синів, проте не згадав колишню дружину. Хоча згідно документу, жінка є джерелом доходів нардепа на понад чотири млн грн.

Про це Новини.LIVE дізналася з даних сайту Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК).

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Майно Олексія Леонова

Нардеп зазначив, що його родина володіє кількома об'єктам нерухомості. Зокерма, це квартири в Україні та закордоном, а також орендований номер в готелі Києва. А саме:

Квартира сина Лева у Лиманці площею 62,4 кв. м., придбана у 2016 році.

Квартира в Туреччині площею 197 кв.м., де тимчасово проживає син Леонова із матір'ю.

Домоволодіння площею 150 кв. м., яке орендує Леонов-старший з 2023 рок.

Орендована квартира в Одесі площею 60 кв. м.

Орендований готельний номер у Києві, який Леонов використовує з 2019 року.

Окрім того, Олексій Леонов залишився власником торговельних марок Chef’s Hand та "Сила-Еда".

Нематеріальні активи нардепа. Фото: скриншот

Статки родини

Народний депутат від Одеси Олексій Леонов у своїй декларації за 2023 рік вказав загальні доходи родини, включаючи його власні заробітки та доходи, пов'язані з екс-дружиною Наталією Любимовою.

Доходи Олексія Леонова:

Заробітна плата: Леонов отримав 648,401 гривню від Верховної Ради за основним місцем роботи.

Готівкові заощадження: депутат задекларував готівку у розмірі 4,38 млн гривень.

Доходи Наталії Любимової:

У членах сім'ї нардеп не вказав свою екс-дружину, хоча офіційно Леонов розлучився з Наталією Любимовою лише в березні 2023 року. Однак вона все ж фігурує в декларації як джерело доходів. Так, Любимова отримала від продажу нерухомого майна:

2,948,628 гривень;

980,247 гривень;

Загальна сума доходів від продажу нерухомості склала майже 4 мільйони гривень, що становить левову частку всіх доходів, пов'язаних з екс-дружиною Леонова.

Доходи Леонова, зазначені у декларації. Фото: скриншот

Зазначимо, що згідно з нормами НАЗК, розірвання шлюбу не звільняє від обов'язку декларувати майно колишнього чоловіка або дружини, якщо у звітному періоді вони продовжували спільне проживання або мали взаємні зобов'язання. Однак, у декларації Леонова зазначено, що вони не проживали разом після розлучення.