Ремонтні роботи — хто з одеситів до вечора залишиться без світла

Лампочка від вуличної гірлянди. Фото: pexels

Сьогодні, 19 травня, енергетики проводять ремонтні роботи на мережах, тому в деяких одеситів світла не буде до 18:00. Зазначимо, що час відновлення може змінюватись залежно від виконання робіт. Окрім цього, сьогодні в Одеській області не буде запроваджено стабілізаційних відключень для споживачів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Північний РЕМ

вул. Балтська дорога, 8-28,

вул. Пересипська,

вул. Долинська, 3-13,

пров. 1-й Пересипський, 1/1.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Більше про відключення світла в Одесі

Нагадаємо, Новини.LIVE провели опитування серед одеситів щодо їхніх звичок у використанні електроенергії. Більшість мешканців Одеси зазначили, що вони намагаються економити електроенергію. Серед популярних методів — використання LED-освітлення та ввімкнення світла лише за необхідності. Проте деякі респонденти зізналися, що вони не обмежують себе у використанні електроприладів, адже звикли до певного рівня комфорту.

Додамо, що у 2024 році уряд дозволив відключати електроенергію побутовим споживачам, які накопичили борги за житлово-комунальні послуги. Відомо, кого з українців можуть покликати до суду за неоплату комуналки, а кому списати борг.