Вночі 13 серпня 2026 року РФ обстріляла Ізмаїльський район Одеської області

Рятувальник на місці пожежі. Ілюстративне фото: ДСНС Дніпропетровської області

У ніч на четвер, 13 серпня, російська армія атакувала Одеську область за допомогою безпілотників. Під ударом опинився Ізмаїльський район. Мішенню ворога стали об’єкти портової інфраструктури. В результаті атаки виникли пошкодження та спалахнула пожежа. На місце обстрілу прибули підрозділи ДСНС, щоб ліквідувати руйнування та загасити пожежу.

Про це повідомила Ізмаїльська РДА, передає Новини.LIVE.

Що відомо про обстріл Ізмаїльського району вночі 13 серпня

Повітряна тривога в Білгород-Дністровському, Ізмаїльському та Болградському районах Одеської області тривала з 00:16 до 02:15. Повітряні сили ЗС України о 01:13 повідомили про групу БПЛА, що прямували до Ізмаїла. О 01:26 зафіксували безпілотники в напрямку Ізмаїла та Рені, а о 01:47 — дрони над Рені.

Скріншот повідомлень Повітряних Сил ЗС України

Раніше Новини.LIVE з посиланням на моніторингові канали повідомляв, що вдень 12 серпня в Одесі пролунав вибух. Окупанти запустили в напрямку міста БПЛА типу «Бандероль». Ймовірно, спрацювала ППО.

Також Новини.LIVE з посиланням на експерта з геоекономіки та міжнародної торгівлі Олега Саркіца повідомляв, що росіяни регулярно завдають ударів по об’єктах морської інфраструктури та суднах в Одеській області. Через небезпеку деякі судновласники відмовляються заходити в порти Великої Одеси. Якщо морські перевезення скоротяться, це створить серйозні загрози для українського експорту.