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Росія атакує Одесу — Труханов

21 травня 2024 02:44
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена
Вибухи в Одесі вночі 21 травня
Пожежа після обстрілу РФ. Фото ілюстративне: glavcom.ua
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Олена

Вночі, 21 травня, Росія атакувала Одесу ударними БПлА. Обстріл стався під час повітряної тривогу, яку раніше оголосили на півдні, півночі України та деяких центральних регіонах.

Про це повідомив одеській міський голова Геннадій Труханов.

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Вибухи в Одесі вночі 21 травня 

В 02:36 мер Одеси попросив жителів міста не виходити з укриттів. В Одесі чути вибухи. 

Вибухи в Одесі 21 травня
Скриншот Telegram/Геннадій Труханов

В 02:48 місцеві телеграм-канали повідомили, що БпЛА продовжують рух у бік Білгород-Дністровського, Чорноморська, Сергіївки, Маяків. 

Вибухи в Одесі вночі 21 травня
Скриншот Telegram/Новости Одесса

Нагадаємо, вночі 21 травня ворожі безпілотники атакували Харків. Про два вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов.

Напередодні російські БпЛА намагались обстріляти Львівську область. Сил протиповітряної оборони відбили атаку. 

Одеса
війна
російські війська
вибух
безпілотники
повітряна тривога

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