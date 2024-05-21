Росія атакує Одесу — Труханов
Вночі, 21 травня, Росія атакувала Одесу ударними БПлА. Обстріл стався під час повітряної тривогу, яку раніше оголосили на півдні, півночі України та деяких центральних регіонах.
Про це повідомив одеській міський голова Геннадій Труханов.
Вибухи в Одесі вночі 21 травня
В 02:36 мер Одеси попросив жителів міста не виходити з укриттів. В Одесі чути вибухи.
В 02:48 місцеві телеграм-канали повідомили, що БпЛА продовжують рух у бік Білгород-Дністровського, Чорноморська, Сергіївки, Маяків.
Нагадаємо, вночі 21 травня ворожі безпілотники атакували Харків. Про два вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов.
Напередодні російські БпЛА намагались обстріляти Львівську область. Сил протиповітряної оборони відбили атаку.
Читайте Новини.LIVE!