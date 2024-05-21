Пожежа після обстрілу РФ. Фото ілюстративне: glavcom.ua

Вночі, 21 травня, Росія атакувала Одесу ударними БПлА. Обстріл стався під час повітряної тривогу, яку раніше оголосили на півдні, півночі України та деяких центральних регіонах.

Про це повідомив одеській міський голова Геннадій Труханов.

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Вибухи в Одесі вночі 21 травня

В 02:36 мер Одеси попросив жителів міста не виходити з укриттів. В Одесі чути вибухи.

Скриншот Telegram/Геннадій Труханов

В 02:48 місцеві телеграм-канали повідомили, що БпЛА продовжують рух у бік Білгород-Дністровського, Чорноморська, Сергіївки, Маяків.

Скриншот Telegram/Новости Одесса

Нагадаємо, вночі 21 травня ворожі безпілотники атакували Харків. Про два вибухи у місті повідомив мер Ігор Терехов.

Напередодні російські БпЛА намагались обстріляти Львівську область. Сил протиповітряної оборони відбили атаку.