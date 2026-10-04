Росіяни знову атакували цивільне авто на Харківщині: двоє поранених

Автівка, яку знищили росіяни дроном. Фото: Харківська ОВА

Сьогодні, 4 жовтня, російські війська атакували дроном цивільний автомобіль у Золочеві на Харківщині. Поранень зазнали жінка та чоловік, обох госпіталізували. Це вже не перший за останні пару днів випадок, коли росіяни б'ють безпілотниками по автомобілях у регіоні.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на начальника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

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Удар по автомобілю в Золочеві 4 жовтня

Російські війська завдали удару по цивільному автомобілю у селищі Золочів близько 10:30. Внаслідок атаки поранень зазнали 62-річна жінка та 45-річний чоловік. Обох постраждалих доправили до лікарні. Медики надають їм необхідну допомогу.

Цивільна автівка, яка загорілася внаслідок російської атаки. Фото: ХОВА

Атака на цивільні авто 3 жовтня

Напередодні, 3 жовтня, росіяни кілька разів били безпілотниками по транспорту в різних районах області. Уранці російський FPV-дрон влучив у цивільний автомобіль на трасі біля села Маслії Дергачівської громади. Внаслідок атаки загинув 66-річний житель Харкова, який перебував за кермом машини.

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Автомобіль, пошкоджений внаслідок російської атаки на Харківщині. Фото: ХОВА

Ще один смертельний удар стався ввечері у селі Шестакове Старосалтівської громади. Російські військові атакували FPV-дроном автомобіль. Загинула 35-річна жінка, а 39-річний чоловік зазнав поранень. За даними поліції Харківщини, цього ж вечора у Шестаковому внаслідок влучання дрона був пошкоджений службовий автомобіль рятувальників.

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Автомобіль після російської атаки на Харківщині. Фото: Харківська обласна прокуратура

Крім того, після російських атак автомобілі були пошкоджені й в інших населених пунктах. У Золочеві зафіксували пошкодження трьох машин, у Лісному — чотирьох.

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Знищений внаслідок російського удару цивільний автомобіль. Фото: Національна поліція України

Удар по авто з дітьми на Харківщині 2 жовтня

Днем раніше російські військові атакували FPV-дроном ще один цивільний автомобіль. У машині їхала родина з двома дітьми. Удар стався на дорозі Харків — Бєлгород між селами Лісне та Руська Лозова. За кермом перебував 44-річний чоловік, разом із ним їхали 42-річна дружина, 17-річна донька та 15-річний син. Водій дістав контузію, уламкові поранення та опіки, його госпіталізували до лікарні у Харкові. Дружина та діти зазнали гострої реакції на стрес.

Раніше Новини.LIVE писали, що у ніч проти 4 жовтня російські війська атакували Ізюм на Харківщині. У районі Поворотки пошкоджені приватні будинки, а на території непрацюючого підприємства виникла пожежа. За попередньою інформацією, для удару росіяни застосували РСЗВ великого калібру.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що 2 жовтня росіяни атакували Харків та ще 13 населених пунктів області. Внаслідок ударів загинули п'ятеро людей, ще 49 постраждали, серед них троє дітей. Пошкоджень зазнали житлові будинки, навчальний і медичний заклади, автомобілі та електромережі.