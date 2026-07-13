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Главная Одесса Атака на Одессу: новые данные о пострадавших, фото последствий

Атака на Одессу: новые данные о пострадавших, фото последствий

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2026 11:24
Ракетно-дроновая атака на Одесскую область: последствия и пострадавшие
Последствия удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

Утром 13 июля российские войска нанесли комбинированный удар ракетами и дронами по Одесской области. Под удар попали объекты гражданской инфраструктуры, в частности автобусное предприятие. Сначала сообщалось о пяти пострадавших, однако впоследствии их число возросло до шести. Среди раненых — 5-летняя девочка, которая находится в больнице.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте удара и засняли последствия атаки.

Первые минуты после атаки

Наибольшие потери понесло автобусное предприятие. На его территории сгорели автобусы, а десятки транспортных средств получили повреждения. Директор предприятия Вячеслав Черкесов рассказал, что самым тяжелым для него было узнать о состоянии сотрудников, которые только что вернулись с рейсов.

"Самое главное — что с людьми. Двое наших водителей пострадали. Один сейчас находится на операционном столе, состояние второго уже стабилизировали. Если бы удар произошел на час позже, последствия были бы гораздо страшнее. Это обычное гражданское предприятие, и даже со спутника видно, что здесь стоят пассажирские автобусы, а не военная техника", — отметил Вячеслав Черкесов.

Наслідки обстрілу Одеси фоторепортаж
Директор предприятия об атаке. Фото: Новини.LIVE
Обстріл Одеси (фоторепортаж)
Последствия удара по Одессе. Фото: Новини.LIVE

По словам директора, ущерб уже сейчас можно назвать колоссальным. Часть автобусов восстановить не удастся, а для ремонта остальных придется ждать запчастей и стекла из-за рубежа.

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Выгоревший салон автобуса. Фото: Новини.LIVE

Число раненых возросло

После уточнения информации стало известно, что число пострадавших увеличилось с пяти до шести человек. Среди них — 5-летняя девочка, которую госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранения получили мужчины в возрасте от 55 до 66 лет.

Наслідки обстрілу Одеси фоторепортаж
Поврежденные автобусы. Фото: Новини.LIVE
Удар по Одесі: наслідки
Поврежденный салон. Фото: Новини.LIVE

Работа спасателей

На месте работали более 30 спасателей, которые ликвидировали последствия атаки. Несмотря на повторные воздушные тревоги, они смогли быстро потушить масштабный пожар и не допустили распространения огня. Спасатели работали в сложных условиях, ведь угроза повторных ударов сохранялась даже во время тушения пожара.

"В результате российской атаки вспыхнул масштабный пожар. Горели шесть автобусов, ещё одиннадцать автобусов и шесть легковых автомобилей получили повреждения. Несмотря на повторные воздушные тревоги, спасатели быстро ликвидировали пожар и не дали огню распространиться на большую площадь. Также повреждения получил местный санаторий", — отметила пресс-секретарь ГСЧС Марина Аверина.

Обстріл Одеси (фоторепортаж)
Спасатели на месте происшествия. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси фоторепортаж
Пожарные тушат пожар. Фото: Новини.LIVE

Что известно об атаке

Утром 13 июля российские войска нанесли комбинированный удар ракетами и беспилотниками по гражданской инфраструктуре Одесской области. В результате атаки в жилом доме выбиты окна. Также повреждения получил местный санаторий.

Обстріл Одеси (фоторепортаж)
Спасатель тушит огонь. Фото: Новини.LIVE
Наслідки обстрілу Одеси фоторепортаж
Коммунальник убирает обломки. Фото: Новини.LIVE

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины — нарушение законов и обычаев войны. На месте продолжается документирование последствий российского удара.

Удар по Одесі: наслідки
Коммунальник убирает выбитые окна. Фото: Новини.LIVE

Как сообщали Новини.LIVE, российские войска в ночь на 11 июля нанесли очередной удар по югу Одесской области. В результате атаки повреждены поликлиника, частные жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.

Также Новини.LIVE писали, что Россия совершила атаку на гражданскую портовую инфраструктуру Одесской области. В результате вражеского удара были повреждены объекты гражданской портовой инфраструктуры и специализированная техника. На территории одного из терминалов возник пожар. В результате атаки погиб докер-механизатор порта. В этот момент он находился на посту.

Одесса фоторепортаж обстрел Одессы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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