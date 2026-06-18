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Главная Одесса Атака на Одессу с помощью морских дронов: ВМС опровергли фейк

Атака на Одессу с помощью морских дронов: ВМС опровергли фейк

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 13:27
Фейк об атаке на Одессу: что происходило в Чёрном море
Морской дрон РФ. Иллюстративное фото: скриншот из видео

Вчера вечером в СМИ появились сообщения о якобы атаке морских дронов на Одессу. Эта информация быстро распространилась в сети. Однако впоследствии выяснилось, что ситуация в море отличалась от панических публикаций. Накануне военные проводили плановые мероприятия по подготовке к возможным угрозам со стороны врага. Ситуация находится под контролем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Военно-морские силы Украины.

Слухи об обстреле

Вчера в некоторых СМИ и социальных сетях распространилась новость о том, что Одессу атаковали российские морские беспилотники. Сообщения быстро разошлись по пабликам и вызвали напряжение среди горожан. Военно-морские силы ВСУ заявили, что распространенная информация вообще не соответствует действительности.

Что происходило в море

По информации ВМС, на самом деле вчера вечером украинские моряки проводили плановые мероприятия. Военные отрабатывали тактику и готовились к отражению возможных ударов вражеских морских дронов. Это были обычные учения, которые проводятся для того, чтобы подразделения могли своевременно и эффективно реагировать на потенциальные угрозы.

Текущая ситуация

Несмотря на то, что новость об атаке оказалась фейком, опасность со стороны Черного моря не исчезла. Российские войска и в дальнейшем могут применять беспилотники или другие средства поражения. Поэтому подразделения ВМС продолжают ежедневную работу и следят за безопасностью на побережье, чтобы своевременно реагировать на любые изменения в обстановке.

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Угроза со стороны БЭК

Военные постоянно готовятся к возможной угрозе со стороны беспилотных морских катеров. Такие дроны уже фиксировали у побережья Одесской области, однако массового применения пока не было. Эти аппараты представляют опасность, поскольку могут нести взрывчатку и использоваться для атак.

Как сообщали Новини.LIVE, Россия не смогла быстро развернуть массовое производство морских дронов из-за собственных стратегических решений. Ранее она делала ставку на классический флот и не уделила достаточного внимания новым технологиям.

Также Новости.LIVE писали, что оккупационные власти продолжают укреплять оборону Крыма и готовиться к возможным угрозам со стороны Украины. В то же время удары по логистике, военным объектам и транспортным маршрутам постепенно затрудняют обеспечение российской группировки на полуострове. Несмотря на это, говорить о масштабных операциях по освобождению Крыма пока рано. Ситуация вокруг полуострова остается сложной и продолжает развиваться.

Одесса ВМС морские дроны
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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