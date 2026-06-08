Авиация РФ в Крыму под угрозой: проблемы с ракетами и топливом

Истребитель РФ в небе. Фото иллюстративное: росСМИ

Россия продолжает наращивать производство ракет и регулярно использует новые боеприпасы для ударов по Украине. По данным украинской разведки, ежемесячно враг выпускает более сотни баллистических и гиперзвуковых снарядов. Анализ обломков сбитых целей показывает, что значительная часть из них была изготовлена уже в 2026 году. Это свидетельствует о том, что они не задерживаются на складах и почти сразу попадают в арсенал российской армии.

Об этом в эфире Ранок.LIVE рассказал представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

Новые ракеты

По данным украинской разведки, Россия ежемесячно производит более сотни баллистических и гиперзвуковых ракет. Речь идет об "Искандерах-М", "Кинжалах", "Цирконах", а также снарядах для комплексов С-300 и С-400. В то же время анализ обломков сбитых целей показывает, что значительная часть этих боеприпасов была изготовлена уже в этом году. Это свидетельствует о том, что российская промышленность продолжает пополнять запасы, а новые ракеты почти сразу попадают в войска.

Несмотря на наличие ракет, заметных изменений в тактике их применения в акватории Черного моря в последнее время не наблюдается. Более того, запусков стало меньше, хотя пусковых установок у россиян достаточно. По словам представителя ВМС, причины могут быть разными — от технического состояния носителей до других внутренних проблем.

"Применение становятся все реже и реже. Практически сейчас, можно говорить, прогресс на 10. И интересным моментом является то, что количество выпущенных ракет меньше, чем количество пусковых установок", — отметил Плетенчук.

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Враг вынужден держать свои основные ракетоносители на базе в Новороссийске. Хотя подвоз боеприпасов туда не является невозможной задачей, сам процесс снаряжения кораблей стал значительно сложнее. Россиянам серьезно отзывается потеря возможности безопасно базироваться во временно оккупированном Крыму. Оккупационная армия фактически ведет боевые действия "с колес", что является логичным результатом затяжной войны.

"Снаряжать ракеты — это отдельная история. И здесь аукается россиянам отсутствие возможности базироваться в Крыму... Скорее всего, да, есть какие-то другие причины, другие проблемы. Возможно, и повреждения, полученные носителями. Неоднократные, кстати", — пояснил Дмитрий Плетенчук.

Удар по спасателям

Одним из последних инцидентов в Черном море стала атака на судна Морской поисково-спасательной службы. Они выполняли гуманитарную миссию в пределах украинского морского коридора и обеспечивали безопасность судоходства. На борту находились гражданские члены экипажа, которые пострадали в результате удара. Суда не выполняли никаких военных задач.

"Это точно нельзя назвать случайностью, попасть в такую цель можно только через прямой канал связи, потому что эта цель не стационарная и, соответственно, это целью направленное действие... Перепутать их с военными единицами или еще с чем-то невозможно", — подчеркнул спикер.

По словам Плетенчука, спасательные суда были должным образом обозначены, поэтому их невозможно было перепутать с военными кораблями. Он отметил, что такие экипажи работают исключительно для обеспечения безопасности людей в море. Именно поэтому удар по ним нельзя считать случайным. Подобные действия нарушают международные нормы, которые защищают поисково-спасательные службы.

Потери в Крыму

В последние месяцы украинские военные регулярно сообщают о поражении российских объектов в Крыму. Среди них — системы ПВО, радиолокационные комплексы и корабли. Такие удары постепенно ослабляют возможности оккупантов защищать полуостров. В то же время быстро компенсировать потери сложной техники россиянам непросто.

"Чем больше и чаще видите сообщения о том, что что-то взрывается, тем меньше компонента противовоздушной обороны в наличии... Пополнять запасы ПВО быстро не получится, потому что это сложная техника. Панцеры — это отдельная история вообще... очередной способ россиян вытащить бюджетные средства не по назначению", — отметил Плетенчук.

Россия продолжает перебрасывать технику в Крым, но возможности для этого не безграничны. Особенно сложной остается ситуация с современными системами ПВО, производство которых требует времени и ресурсов. Именно поэтому даже единичные потери таких комплексов имеют значение. По словам представителя ВМС, быстро закрыть все пробелы в обороне оккупанты не могут.

Топливный кризис

Еще одной проблемой для российских войск в Крыму становится топливо. После ударов по нефтебазам и складам оккупантам приходится перестраивать маршруты снабжения. Дополнительные трудности создает и география самого полуострова, ведь количество путей доставки ресурсов ограничено. Это особенно важно для авиации, которая требует значительных объемов горючего.

"Оставить российских оккупантов в Крыму без топлива — это идея очень классная, потому что, во-первых, авиация, которая там базируется, она, конечно, потребляет много топлива. Вылеты 24 на 7 реально богатые авиации... Уменьшение этих возможностей, конечно, положительно влияет на ход боевых действий", — подчеркнул он.

Любые перебои с топливом влияют не только на транспорт, но и на боевые возможности войск. Особенно это касается авиации и техники, которая постоянно задействована в боевых задачах. Пока говорить о полном прекращении полетов рано, однако дополнительные трудности для оккупантов уже возникают. Насколько серьезными они будут, покажет время.

Мост возле Чонгара

Оккупационные власти также сообщали о повреждении моста в районе Чонгара, который является одним из маршрутов между Крымом и захваченной частью юга Украины. Из-за этого россияне уже начали переориентировать движение транспорта через другие направления. В то же время окончательные выводы относительно масштабов повреждений пока делать рано. Для этого нужны дополнительные подтверждения.

По словам Плетенчука, мосты являются чрезвычайно прочными сооружениями, поэтому даже после ударов они не всегда теряют свою функциональность. В то же время даже частичные повреждения могут замедлять движение техники и грузов. Для военной логистики это создает дополнительные риски. Именно поэтому ситуация вокруг переправ остается важной для обеих сторон.

"Мосты на самом деле очень-очень прочные конструкции. И практика этой войны показала так, что такие объекты, как мост, разрушить довольно сложно, на самом деле. Да, можно там усложнить движение или что-то. Но в любом случае, я думаю, что впоследствии мы увидим, повлияло ли это на логистику", — отметил Плетенчук.

Новая логистика

Из-за повреждения железнодорожных и автомобильных путей логистика захватчиков оказалась под угрозой срыва. Информации о попытках оккупантов навести понтонные переправы или переправлять силы плавсредствами пока нет. Использовать Черное море для перевозки грузов военное командование РФ сейчас просто не способно. Все уцелевшие большие десантные корабли заблокированы в Новороссийске, а поврежденные суда стоят без дела в крымских портах. Морская логистическая компонента для российской армии сейчас полностью отсутствует из-за высокой опасности уничтожения. Россияне боятся выводить флот в открытое море, понимая угрозу от украинских беспилотников.

"С морской логистикой есть проблемка. Она отсутствует. Большие десантные корабли остаются в пункте базирования новороссийском. Те, которые были повреждены, остаются в Крыму. И, соответственно, как раз морскую компоненту для этого задействовать, будет крайне сложно и опасно", — резюмировал спикер.

Крымский мост

Российская армия продолжает действовать в условиях строгих ограничений на незаконно построенном Крымском мосту. Из-за страха новых ударов со стороны ВСУ оккупанты минимизировали перевозки военных грузов по этому пути. Основной упор делался на сухопутный коридор через временно захваченные территории Запорожской, Херсонской и Донецкой областей. Однако из-за постоянной опасности враг был вынужден перенести логистические маршруты ближе к морскому побережью.

Изменение траектории движения позволяет российским колоннам немного увеличить расстояние от линии боевого соприкосновения. Однако развитие украинских дроновых технологий нивелирует это преимущество, оставляя транспорт врага в зоне поражения.

"Сейчас есть информация, что они изменили маршрут, движутся ближе к побережью... Таким образом немножко увеличивается дистанция от линии боевого столкновения. Но на самом деле это все закономерно... Развитие технологий дронов позволило это использовать. Поэтому да, враг будет искать, конечно, выход из этой ситуации", — подытожил Дмитрий Плетенчук.

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Также Новини.LIVE писали, что Крымский мост и прилегающая акватория остаются одними из важнейших объектов для российских сил на оккупированном полуострове. Для их охраны РФ привлекает корабли и постоянные патрули, однако ситуация в районе остается напряженной. Украинские военные внимательно следят за тем, что происходит возле моста и в море. В то же время россиянам приходится искать новые способы контроля над акваторией после потерь своих плавсредств.