Разминирование под обстрелами: как работают пиротехники на деоккупированных территориях

Алексей Шульга на разминировании. Фото: ГСЧС

На разминирование территории Украины после российской агрессии по самым скромным подсчетам уйдет около 10 лет. Это при условии, что война закончится в ближайшее время. У них нет права на ошибку, они первые, кто заходит на освобожденные территории, и именно от них будет зависеть, будут ли жертвы и можно ли без страха работать на родной земле. Они — саперы, ежедневно рискующие своей жизнью.

В Международный день просвещения по минной опасности о тонкостях профессии сапера журналисты Новини.LIVE узнали у пиротехника Алексея Шульги.

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Чувства на задании

Каждый пиротехник выходит на задачу с холодной головой, ведь от его действий зависит жизнь многих людей. И тех, кто рядом, и тех, кто будет работать в дальнейшем на этой земле. Но самое главное — заботиться о личном составе, выполняющем сверхсложную задачу сегодня.

"Я руководитель и больше всего чувствую ответственность за личный состав и за качество выполнения работ на тех территориях, где мы работаем. Мы понимаем, что там после нас будут работать гражданские и нужно расчистить им территорию. Поэтому работу нужно проделать качественно и сохранить жизнь людей", — сказал начальник пиротехнической группы Алексей Шульга.

Пиротехник Алексей Шульга. Фото: Новини.LIVE

Опасность профессии

Работа по разминированию территорий чрезвычайно сложная и опасная, требующая особых навыков и умений, включая внимательность и концентрацию. Без них невозможно быть профессионалом. Пиротехник отмечает, что, несмотря на все сложности и ответственность, каждый сапер выполняет эту работу на все 100 процентов.

Пиротехническая машина. Фото: Новини.LIVE

Сам Алексей Шульга еще с начала своего профессионального пути знал, что хочет быть сапером, но не решался сказать об этом родителям.

"Я не говорил родным, что буду разминировать территорию. А потом они просто смирились с моим решением, потому что родители всегда принимали все мои жизненные выборы и никогда не были против моих занятий. Они переживают, конечно. Но смирились", — добавил ГСНСник.

К сожалению, профессия сапера опасна. Каждый пиротехник, заступая на задание, понимает, что сегодня оно может быть последним.

"В нашем подразделении был случай подрыва. В 2022 году погиб наш водитель в результате наезда автомобиля на противотанковую мину. Это психологически было очень тяжело, мы потеряли нашего товарища, собратья, коллегу. Очень грустно, что так случается и в какой-то мере даже не верилось, что это произошло", — отмечает Алексей Шульга.

Сапер об опасности профессии. Фото: Новини.LIVE

Сам спасатель отмечает, что страх всегда присутствует на каждом задании. Опасно всюду, даже в Одессе. Но все же мыслей о том, что выход может быть последним, нет. Как руководитель он сначала проводит анализ, как прикрыть территорию, а после этого туда заступают люди.

Разминирование под обстрелами

Во время войны каждый пиротехник, кроме непосредственно минной опасности, сталкивается с проблемой вражеских обстрелов. Россияне коварны и для них нет разницы, по ком бить: по военным или спасателям, говорит Алексей Шульга.

"Было тяжело, но это наша работа. Трудно, когда начинается обстрел со стороны РФ. Это усложняет работу, а так это больше ответственность. Потому что ты находишься на опасных участках. Трудно — не трудно, но кто-то должен это делать", — говорит Шульга.

Специалист ГСЧС на разминировании. Фото: ГСЧС

Десятки тысяч единиц взрывчатки оккупанты оставили на деоккупированных территориях Донецкой и Херсонской областей, замаскированных под обычные бытовые вещи. Больше всего таких боеприпасов было найдено в домах людей, спрятанных в шкафах и даже детских кроватях.

Из каждой ротации сапер привозит с собой особые эмоции, которые нельзя передать ни с чем, но в то же время трудно выделить что-нибудь одно.

"Были обстрелы, артиллерия по нам работала. Это больше всего врезается в память. Каждая новая ротация особая. Чаще всего такое было в Донецкой области. Мы первыми заходили на Лиман после деоккупации, где попали под кассетный обстрел. Мы ехали уже с участка, где закончили работу, и на выезде из города нас просто "накрыли". Посчастливилось убежать благодаря водителю", — добавляет сапер.

Алексей Шульга о разминировании под обстрелами. Фото: Новини.LIVE

Самая тяжелая работа

Самые сложные моменты в работе, по словам Алексея, это работа на участках, которые заминированы противопехотными минами или минами-ловушками. Но подчеркивает, что не стоит выделять какой-либо вид взрывчатки — каждая из них имеет свои особенности и по-своему трудная.

"Со всеми боеприпасами трудно работать. На каждом участке местности все по-разному. Есть участки, которые были заминированы инженерными боеприпасами — минные поля, минные ловушки. Есть участки, где остались неразорвавшиеся боеприпасы. Абсолютно все типы боеприпасов, которые применяет РФ, мы разминировали", — сказал Шульга.

Алексей говорит, что после деоккупации часть людей быстро возвращается, чтобы увидеть родной дом и просто побыть на родной земле. Но психологически это трудно выносить, потому что россияне стирают села и города без разбора. Картина уничтоженной жизни очень ломает людей.

Сапер рассказал о сложностях работы. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, остается страх, что враг совсем близко и в любой момент может ударить по гражданским людям.

"Трудно вообще психологически находиться на деоккупированной территории, зная, что по ту сторону россияне стоят недалеко. Но мы подходим к работе с холодным умом и с соблюдением всех мер безопасности. Я знаю, что нужно сделать, и мы просто выполняем эту задачу", — отметил ГСЧСник.

Разминирование территории — сколько времени

Сейчас все эксперты-взрывотехники уверенно говорят, что на полное разминирование территории Украины уйдет более 10 лет. Этого же мнения придерживается и Алексей Шульга, который отмечает, что это только по лучшему сценарию.

"По моему мнению, более 10 лет однозначно. С теми темпами разминирования, которые мы проводим сейчас, если не считать ежедневные обстрелы, то это очень много", — говорит пиротехник.

Разминирование деоккупированных территорий. Фото: ГСЧС

Сейчас каждый украинец ждет окончания войны, но у чрезвычайников это ожидание особое. Алексей говорит, что первые планы после победы — выспаться. Более глобальных планов нет, ведь неизвестно, с чем нашей стране придется столкнуться после победы. Одно ясно — у саперов будет работа еще на несколько десятков лет.