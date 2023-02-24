Именно это поможет уволить Украину - Савченко

Эксперт прогнозирует контрнаступление украинской армии в конце лета

То, что казалось нам невозможным, произошло. Ровно год назад украинцы очнулись от взрывов — началась полномасштабная война. Впрочем, планы россиян от взятия Киева за 2-3 дня до аннексии украинских областей менялись в течение всего года. Но основная "пугалка" кремля в любой момент может примениться. Действительно ли существует ядерная угроза? Когда Украина пойдет в контрнаступление?

Журналисты Новини.LIVE вместе с военным экспертом Андреем Савченко проанализировали прошлый год и сделали прогнозы на нынешний.

— Как вы оцениваете военный год для нашей страны?

— Для обычных украинцев и военных это был год тяжелейшей войны. Мы помним, что россия в прошлом году напала на Украину, причем она готовилась к наступлению. Мы об этом знали, но в силу политических задач не совсем подготовились.

В чем была ошибка россиян — они разработали теорию гибридной войны, в которой находился элемент мирного наступления. То есть без мобилизации. Россия использовала этот пункт при наступлении. Видим, что удары были с севера и юга Украины. Скажу как военный эксперт, это поражение походило на удар растопыренными пальцами. Благодаря национальному духу украинцев мы сплотились. Высшее военное руководство не растерялось. Залужный смог организовать начало обороны во всех областях Украины, несмотря на преимущество врага.

Когда россия увидела, что не получается наступать, как планировалось, они решили перенести боевые действия на Луганскую, Донецкую, Харьковскую и Запорожскую область, продолжая бои в Николаевской и Херсонской областях. Далее наши вели наступательные действия, похожие на активную оборону, то есть решение тактических задач, ведь у нас не было сил проводить какие-то наступательные операции по освобождению больших территорий.

После остановки врага мы вели активные бои и освобождали наши территории, что создавало неблагоприятные условия для россиян. Большую роль сыграло освобождение Николаевской области, дав путь в Херсон. Мало кто верил, что мы сможем остановить россию, к тому же перейти в тактическое наступление. Для Запада это знак того, что мы способны на это и потому он сейчас помогает нам. Мы получили дальнобойную артиллерию, системы залпового огня, средства ведения разведки, различную бронированную технику и боеприпасы. Прежде всего, это образцы советского производства, которые передают страны Варшавского договора.

Сейчас мы получаем технику, которая сделала нас сильнее. Единственное, что можно сказать, и это яркое пятно ведения боевых действий — Харьковская наступательная операция, которая показала, что наше командование, войска могут наступать, когда достаточно сил и средств, когда продумана операция и тогда враг нас не сдержит.

Сейчас такая обстановка, что у нашего командования задача сохранить границы, параллельно создавая группировку, которая сможет в будущем наступать и освобождать территории. Мероприятие с Америкой в этом помогут, об этом говорят результаты последнего "Рамштайна". Там уже задумались, как быстрее всего передать нам помощь: танки Т-72, "Леопарды" и "Челленджеры". Кроме того, будут машины для пехоты западного образца. Процесс передачи запущен, мы пока обороняемся.

— Какого оружия нам не хватает, чтобы провести успешное наступление? И дадут ли нам его партнеры?

— Официальные заявки были от Германии, что в конце марта будут поставки танков Leopard-1, заводы уже приступают к выполнению работ. Есть уже решающийся вопрос с боеприпасами. ЕС решил создать единое руководство по закупке боеприпасов у разных государств-производителей. То есть финансирование будет в одних руках, а ЕС создаст структуру, которая будет покупать вооружение в Украине. Надо понять, что если оружие используется в наступлении, то, конечно, будут поломки, эти запасы нужно восстанавливать.

Война — это люди, техника и боеприпасы, и эти ресурсы должны пополниться. Жозеп Боррель заявил, что "Мы находимся в состоянии войны". Запад наконец-то понял это и будет помогать. Хочется, чтобы Украина думала о себе. У нас возникла проблема в некомпетентности некоторых наших военных начальников типа министра обороны. Ибо Министерство обороны должно заниматься вопросами снабжения обеспечения Вооруженных сил. Вот мы столкнулись с закупками продовольствием, личности, отвечавшие за развитие вооружения, некомпетентны.

У нас практически Министерство обороны не выступает заказчиком для Укроборонпрома. Сегодня все работают на войну, и если у нас необученные люди, то их нужно менять. Запад занял позицию, что россия должна в ближайшее время потерпеть поражение. И учитывая все, у нас все получится. Суть должна стоять не в освобождении территории, а в уничтожении врагов.

Сегодня россия ведет войну непонятным образом, по сути, давит нас массой. Но мы активно уничтожаем врага, и те официальные цифры по количеству убитых россиян можно умножать на 4. То есть, сейчас мы выполняем нашу задачу по удержанию наших рубежей.

— То есть мы не говорим о победе в 2023 году, а только о переходе к активным наступательным действиям украинской армии?

— Именно так. Чтобы делать это, сейчас нам не хватает ресурсов. Не стоит забывать о России, ведь они задействовали реформу вооруженных сил и, теоретически, достаточно весомы. Они увеличивают количество личного состава до 1,5 млн. человек. Это будут срочники, которые понесут службу, вероятнее всего, на гарнизонах и частях, планируют присоединить 400 тысяч военных по контракту. Но при необходимости они легко доукомплектуют войско до заявленной цифры.

Другой вопрос — изменение организации структуры штата. Есть такая цифра, что из 7 мотострелковых бригад будут формировать 7 дивизий, а это в 3 раза больше. Также четыре флота имеют 4 бригады морской пехоты и каспийская флотилия, а на их базе сформируют дивизии. У них много таких формирований в плане оперативных и тактических частей. Что касается стратегического формирования, то россияне разделили западный военный округ на ленинградский и московский, и если посмотреть на карту, то московский округ на границе с Беларусью, с востока он граничит с Южным военным округом, а с севера — с ленинградским. Его предназначение — юг Украины.

К тому же мы знаем о совместном военном формировании России и Белоруссии, которыми руководит главком сухопутных войск россии. А остальным округам — Герасимов, отвечающий за войну в Украине. Сегодня мы предполагаем, что московский округ и Беларусь все же могут поразить с севера. Также следует ожидать, что подготовленные войска они могут бросить на восток Украины, чем усилит группировку на Луганском и Донецком направлениях. Известно о формировании двух мотострелковых дивизий в Херсонской и Запорожской областях. Это еще один возможный удар с юга. Но мы уже готовы: Киев, прикрытый запад Украины со стороны Беларуси. Я предполагаю, что возможный удар этой группировкой состоится между Харьковской и Полтавской областями в направлении Днепра и Запорожья.

Но мы к этому готовы. К тому же россии нужно время на подготовку, чтобы воплотить этот план, но у них нет этого времени. Если мы готовим резервы, используем военнослужащих с боевым опытом, чем бережем своих солдат, они могут переучиться на новой технике. А Россия набирает ресурсы, которые учит уже на полигоне. Россияне чувствуют свою уязвимость. Сейчас они воюют не за победу, а за сохранение своей жизни. Нам особенно нужно развивать систему взятия в плен.

— Выступление путина 21 февраля, как оцениваете заявления главы кремля по Украине и оккупированным территориям?

— Это очень слабая речь, которая не содержала ничего. Не знаю, кто спичрайтер у путина, но у оратора Зеленского ему еще нужно поучиться. Меседж был таким, что в случае получения Украины дальнобойного оружия ему придется якобы отодвинуть нас подальше от границы. То есть уже планируется наступательная операция, суть которой зайти вглубь Украины, чтобы это дальнобойное оружие не угрожало именно территории россии. Могу сейчас сказать, что этот план не удастся из-за усиления помощи Западу. А наше военное командование найдет пути активного ответа.

Кстати, Залужный провел "чистку" в прошлом году, когда отстранили десять генералов. Итак, у нас сейчас другой опытный командный состав. Если в 2022 году мы воевали тактически, то в этом году будет контрнаступление.

— Вопрос, который сегодня интересует многих, применит ли Россия ядерное оружие?

— С одной стороны, это сложный и в то же время легкий вопрос. Легкое — потому что, по моему мнению, использование против нас ядерного оружия не целесообразно. Для этого нужно определить цели, которые должны способствовать выполнению задач. Ядерный удар по специфике имеет разрушительную силу волной и загрязнением в каком-то районе. Даже в этом случае наши силы не ослабеют. К тому же, будет ответ от Запада, не ядерной, конечно, но это может быть точечный ответ. Это если говорить о стратегическом оружии, а вот тактическом, то существуют ядерные боеголовки, еще советские. Они предназначены для уничтожения неприятеля, на глубине 20-30 км. То есть такая цель неоправдана, ведь пораженную зону радиацией больше не смогут использовать как поле боя.

Самое сложное в этом вопросе то, что мы не можем влезть в голову безумного президента россии. Надежда на цепочку ответственных за использование такого оружия.

— Сегодня очень много говорят о том, что у россиян не хватает ракет, не успевают готовить бойцов и так далее. Так ли это на самом деле? По вашим прогнозам, когда украинцы смогут выдохнуть?

— Ракет было много, а теперь стало немного меньше. Мы должны понимать, что российский военно-промышленный комплекс стоит на военных рельсах — три смены, круглосуточно, семь дней в неделю. Ракеты производят, может быть не так быстро, как раньше, их брали со склада. Незначительное убавление будет, но сказать о том, что они закончатся я не могу. Иран пока отказывается от того, чтобы россияне производили у себя "Шахеды". Есть и Белоруссия, имеющая свой военно-промышленный комплекс, с возможностью выпуска беспилотников. Они умеют производить ракеты и могут совершенствовать их точность и дальность.

Нам следует готовиться к тому, что россияне будут выпускать у себя "Шахеды". Неналаженная работа нашего Министерства обороны способствует тому, что мы не развиваем изготовление собственных аналогов такого оружия. ВР могла бы разрешить на период военного положения частным компаниям выпускать для ВСУ беспилотные летательные аппараты. У нас есть доступ к технологиям. Сейчас без элементарной техники мы не можем воевать. Пока ждем решения министра, надеемся на волонтеров.

— Визит Байдена в Киев насколько хорош для украинцев? Чего нам следует ждать?

— Визит был неожидан, но он имеет фундаментальное значение для войны. Ведь США оказывает наибольшую помощь, собрали мир в поддержке Украины и признают, что это война, развязанная Россией. Визит Джо Байдена во время войны в столицу — месседж путину, который уже не добъется уступок. Мы получим все, что нужно.

— Деоккупация Крыма и Донбасса возможна? Как вы думаете? И сколько времени на это уйдет?

— У нас будет поддержка, которая поможет освобождать оккупированные территории. Но тут вопрос возникает в том, что Западу не хватает ресурсов. Речь идет о том, что Россия сегодня за день выпускает столько боеприпасов, как Европа за месяц. Мы недополучаем оружие и ракеты, однако страны-партнеры организуются и решают, кто будет покупать, а кто будет производить для нас необходимое оружие. К сожалению, мы не упускаем свое, почему мы это не делаем — вопрос к руководству.

Освобождение Донбасса и всех областей, то сроки их увольнения напрямую зависят от поставок оружия. Когда мы сможем формировать группировку увольнения и командовать ими, покажет время. Ведь наши ребята учатся руководить техникой за границей, а когда они будут возвращаться, тогда сможем говорить о конкретных действиях. Я могу предположить, что к концу лета этого года мы сформируем группировку наступления. И здесь надо считать, что часть наших вой может отвлечь вторжение московской и белорусской группировок с севера. Мы их удержим, но часть сил пойдет на оборону.

В Курской и Брянской областях россияне сформировали группы военных, но пока они не приближаются к нашей границе. Так что наши действия зависят от действий противника тоже. Если Россия не совершит наступление с севера, то к концу лета Украина проведет большое наступление и не в одном направлении.