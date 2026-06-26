Воины СБУ поразили два российских судна и средства ПВО в Крыму

Взрыв в Керчи. Фото: социальные сети

Аркадий Пастула Редактор ленты новостей

Бойцы "Альфы" Службы безопасности Украины нанесли удар по двум российским судам военного обеспечения и средствам противовоздушной обороны в Керчи на территории временно оккупированного Крыма. В частности, речь идет о кабелепрокладчиках проекта 15310 "Волга" и "Вятка".

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Новини.LIVE.

Удары СБУ по объектам России в Керчи

В рамках 40-дневной кампании воздействия на РФ, выполняя задачи, определенные украинским лидером Владимиром Зеленским, бойцы СБУ нанесли результативные удары по судам военного обеспечения, размещенным на территории судостроительного предприятия "Затока" во временно оккупированной Керчи.

Кроме того, они поразили средства ПВО российских сил вблизи Керченского пролива.

"В ходе спецоперации беспилотники СБУ нанесли удары по кабельным кораблям проекта 15310 "Волга" и "Вятка", а также по грузопассажирскому парому "Петропавловск", готовность которого составляла 96%. В результате ударов на них возник масштабный пожар", — говорится в сообщении.

Суда "Волга" и "Вятка" строились по заказу Минобороны РФ и предназначены для развертывания гидроакустической системы наблюдения "Гармония", которую используют в подводной военной разведке.

Кроме того, они способны устанавливать неконтактные мины, представляющие угрозу для кораблей, подводных трубопроводов, кабелей и других объектов критической инфраструктуры. Стоимость каждого такого судна оценивается в сотни миллионов долларов.

Также бойцы "Альфы" поразили с помощью дронов вооружение и радиолокационную станцию, входящие в состав зенитного ракетного комплекса С-400, который прикрывал район Керченского пролива.

"Системная работа СБУ по поражению российской военной инфраструктуры во временно оккупированном Крыму лишает врага возможности использовать полуостров в качестве логистического и военного хаба. Уничтожение средств ПВО открывает путь для новых высокоточных ударов, а вывод из строя кораблей и портовой инфраструктуры подрывает способность оккупантов обеспечивать свою группировку", — добавили в СБУ.

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Региональное управление Сил территориальной обороны "Юг", флаг Украины взвился на Кинбурнской косе в Николаевской области. Украинские защитники заставили оккупантов отступить.

А военный Сил ТРО ВСУ и руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко подчеркнул, что украинские силы продолжают наносить удары по объектам в Крыму, постепенно ослабляя возможности России.