Звезда "Привоза" Светуля: откровенно о жизни продавщице в большом интервью

Продавщица рыбы на "Привозе" Светлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE

"Быть украинцем — значит быть постоянно в состоянии доказывания своего права на существование", — такими словами начинает свой личный дневник украинский писатель Владимир Винниченко. Через 100 лет, когда Украина в очередной раз борется за свою Независимость, они снова актуальны. Но ни для кого не секрет, что борьба продолжается не только на передовой, но и в тылу. Примером того, как работать в пользу страны и помогать ее бойцам, стала знаменитая продавщица с "Привоза" и блогер Светлана Базаренко.

О жизненном пути и как строила бизнес с нуля простая девушка из села, с чем сталкивалась и как выживала, журналистам Новини.LIVE рассказала королева одесского "Привоза".

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— Верно ли, что на рынке знают все проблемы страны?

— Да, конечно, знают. А что не знают на рынке? Кто встал, кто лег — на базаре знают все. Это же "Привоз", это самый легендарный рынок во всем мире, на котором работает Светлана Базаренко. А о проблемах я не хочу говорить. Ну конечно, у нас в стране война. Но я думаю, что мы шаг за шагом идем к победе и она обязательно будет. И я хочу сказать, что нужно жить. Жить и не думать. Ну, честно, если зациклиться на этом, можно просто сесть и не вставать. Но мы должны идти только вперед, вперед и вперед — иначе никак. Наши мысли материальны. Мы знаем, что все будет хорошо.

Продавщица рыбы на "Привозе" Светлана Базаренко. Фото: Новини.LIVE

— Что из вашей жизни остается за кадром?

— Никто не знает моих проблем и как я живу. Просто я свою жизнь начинала с самого низа, с нуля. Было такое время, что уже думала, что упала. Я начинала с торговли помидорами и огурцами. Тогда меня вообще никто не знал, а многие насмехались. Было такое в жизни. Но я ко всему шла сама и только вперед, не стесняясь ничего. Мне ведь никто ничего просто так не дал. В начале я постоянно набирала и набирала долги. И только недавно все их отдала. Так что сделала я себя 100% сама, и горжусь этим. И потому я показываю на своем канале только позитив. Стараюсь не показывать людям, что мне бывает грустно. Знаете почему? Потому что куда ни глянь — всюду одна печаль. А вы должны, знаете ли, посмотреть на меня и сказать: все будет хорошо, как у этой очаровательной женщины все хорошо. Хотя внутри, когда мне бывает тяжело, я еду в храм. Я могу там сесть, выплакаться. Но я это редко кому покажу, потому что я положительная Светулька.

— Насколько тяжело было начать собственное дело с нуля?

— Я прошла очень большой путь. Много лет работала на хозяев, а потом ушла. Вернее, меня выгнали — я не боюсь этого сказать. Мне сказали, что я не нужна. Тогда действительно опустились руки, и я приходила постоянно на "Привоз". Раз, два, три. А потом поняла и сказала себе: Света, больше некуда идти. Давай что-то начинай.

Очередь из покупателей за рыбой. Фото: Новини.LIVE

Тогда я поставила свои первые холодильники. На аренду денег не хватало, так что вечером закрывали пустые прилавки. А утром все брали на оптовом рынке и продавали за день. Было все. Базарная жизнь действительно очень тяжелая, хотя и все думают, что ты пришел, продаешь и все у тебя хорошо. Но мы с 6 утра до 6 утра следующего дня здесь. Сначала надо все разложить, продать. А еще товар может испортиться. Это большой труд. Но я уже привыкла и люблю свою работу. Вчера вот была дома и не смогла этого выдержать. Мне нужно на любимый "Привоз"! Это моя жизнь.

— Какую вы рыбу больше любите как специалист в этом деле?

— Больше всего я люблю жареных карасиков или тушеных — это для меня самая вкусная рыба. Но вообще я не очень "рыбная девочка". А в целом самую лучшую свежую рыбу можно найти только на "Привозе", на нашем рыбном ряду. Можно прийти с утра, когда не очень много людей на базаре, попросить, чтобы ее почистили. И к завтраку будет вам свежая рыбка. А у нас самая популярная рыбка — это наша семгочка. Мы ее солим сами. Самая вкусная она, потому что я очень много соли даю, правда. А вообще совет хочу дать девушкам: если хотите такие губки, как у Светулички, надо есть рыбку! Наверное, моя "изюминка" — это малосольная рыба. Все спрашивают, как вы его делаете. Рассказываю: посолили хорошо, смыли лишнюю соль и главное — не вымачивать ее ни в чем. После этого сутки подождали и можно есть.

Продавщица рассказывает о своем ассортименте. Фото: Новини.LIVE

— Откуда пошел ваш девиз: одна ножка назад и две вперед?

— А я не знаю. Вот я однажды утром встала и думаю: да, Светуля, что мы делаем? И между прочим, одна девочка пошла сдавать экзамен по вождению и сдала с первой попытки, потому что запомнила этот мой девиз. Чтобы вы знали: приходите к Светульке, я вас этими волшебными ручками потрогаю, и у вас все пойдет с белой полосы.

Знаете сам какой девиз? Всегда только с правой ножки идем и не знаем никаких "не знаю и не могу"! Никогда в жизни не нужно говорить слова "нет", "не будет", "не хочу". Потому что так и будет, честно. Я вот когда-то обманула свою маму: в школе была контрольная. А я сказала маме, что болит зуб, и не пошла на контрольную. Если бы получила двойку, получила бы на орехи от мамы, и не хотелось мне этого. Вот я и обманула. И после того у меня весь день действительно болел зуб. С тех пор я сказала: "Нет, Светлана, слова "нет" не существует". Хотя я и работаю в торговле — здесь день лучше, день хуже. Иначе не будет, просто не надо только на этом зацикливаться. Не будет сегодня — будет завтра.

— Как эти жизненные кредо помогают?

— Мне все помогает, во что я верю. Надо идти только вперед. Потому что обратно — ну, куда? И те же видео, если я два-три дня не буду снимать и даже пару часов, то я уже больная. Всегда говорила всем и буду говорить, что не надо опускать руки. Посмотрите на меня: мы жили очень бедно. Когда Аня [дочь] была маленькая, то мы спали на одном диванчике, ели только борщ. Бутылка молока была ребенку на три-четыре дня, как и буханка хлеба. А жили тогда в общежитии. Так что было у меня все.

Светуля обнимается с поклонниками. Фото: Новини.LIVE

Я когда подзаработала денег, купила себе первую машину Таврию. И еду: окна открыты, музыка звучит. Я так высунула руку в окно и горжусь, что это моя машина. И между прочим, с тигровым салоном. Все на дороге едут на джипах, сигналят мне, а я думаю: ну что вы мне сигналите? Я здесь еду на своей Таврии! И она у нас до сих пор есть в гараже.

— Вы сегодня известны не только в Украине, но и в других странах, Молдове и США. Трудно ли дается популярность?

— У меня нет такого прямого вау, что я веду свой блог. У меня есть работа, я показываю свой товар. И кроме товара, всегда показываю, что надеваю, делаю обзор "Привоза", чтобы люди видели все. Я не гоняюсь за подписчиками, даже точно не скажу, сколько их у меня. И лайки и подписки не прошу. Кому интересно — и так подпишутся и будут смотреть. Я простая девушка из села Сырово Николаевской области. Очень красивое село: коровки, свиньи пасутся. Ну вот такая я. Живу, как обычный человек. Я не отличаюсь ни от кого ничем, ни в коем случае.

— Чувствуете ли вы определенную ответственность перед зрителями за свои видео?

— Я всегда хочу показывать и показываю только хорошее. А те, кому не нравлюсь, все равно найдутся и расскажут, что я не такая. Но я говорю так: не нравится — переключите и не смотрите. В основном горжусь, что меня действительно многие любят. И когда приходят ребята военные, они мне все дарят такие благодарности и грамоты. Они говорят: вы знаете, когда мы сидим в окопе и когда нас бомбят, и думаем, что уже не выживем, мы включаем вас, и у нас есть вера в жизнь.

Люди изучают ассортимент. Фото: Новини.LIVE

Вы знаете, вот недавно была история с моим братом. Он звонит и говорит мне: Света, я сел и пересматривал фотографии, потому что чувствовал, что мы можем до утра не дожить. И он говорит: я включил тебя, посмотрел фотографии с мамой и успокоился. Ну, вы понимаете, что когда приходят ребята без руки, без ноги, то понимаешь, что счастливый человек. Мы живем, с нами все хорошо. И это благодаря как раз нашим военным.

— Как началось ваше утро 24 февраля 2022 года?

— Меня положили на операцию. И я помню, что лежала весь день. И в какой-то момент одна девочка зашла в палату и говорит, что всем нужно спуститься в бомбоубежище. А я лежала на третьем этаже. Иду со всеми банками от капельницы и еще вернулась за соседкой по палате. Взяла ее под руку и одеяло, потому что она худенькая и замерзла бы. И только мы спустились, так тревога кончилась. Конечно, и плакать хотелось, и смеяться. А наверх нас уже поднял лифт. Было вообще страшно, но мы ни дня не думали, чтобы куда-то уехать. Во-первых, у меня собаки, а я их в жизни не брошу. Для меня собачки — это, пожалуй, самое важное. Когда домой возвращаюсь с работы, сначала их покормлю, а потом уже собой займусь. Это святое.

Дверь к прилавку продавщице. Фото: Новини.LIVE

— Чувствуете ли вы изменения в себе за два с половиной года войны?

— Да никак я не изменилась. Светлана Базаренко только цветет, цветет и цветет. Я вам скажу, что в первые недели было тяжело именно в рабочем плане, потому что почти не было людей. Но я даже не думала свернуть все и опустить руки. Мне говорят: на дворе война, а ты улыбаешься. Да, улыбаюсь! Что изменится, если я зайду в дом и закроюсь в себе? Разве война от этого закончится? Если бы так, то весь мир бы, наверное, так закрывался на двадцать замков и не выходил бы. Поэтому я всегда на позитиве, потому что наша жизнь суперовая.

— Как часто удается общаться с братом на фронте?

— Мой Сашулька пошел в армию с первого дня войны. Было и такое, что он полгода вообще не мог приехать домой. А бывает, что не звонит два-три дня — и уже мандраж по коже. Поэтому я прошу его хотя бы СМС какую-нибудь написать, что все хорошо. И о нем все мои знакомые переживают очень. У нас мощная внутренняя связь есть. Помню, что 8 марта было хорошее утро, поговорили с Сашей. А вечером мне звонят по телефону и говорят, что он сильно ранен. Я все бросила и поехала к нему на Запорожье.

Это мой родной братик, у нас вообще столько случаев общих было, что всех уже не вспомнишь. Когда мама ездила на заработки, я как старшая сестра сидела с братом. И помню: он не слушает меня, а я так упаду на землю, лягу. А он плачет надо мной и говорит, что будет слушаться, только бы я не умирала.

Продавщица советует вкусную рыбу. Фото: Новини.LIVE

— Что для вас означает независимость?

— Ой, я даже не знаю. Очень тяжело сейчас об этом говорить. Для меня независимость — это когда все хорошо: нас никто не трогает и мы себе мирно живем. Это самое главное. Потому что в мире сейчас столько боли, страха и зла, с которыми нам нужно бороться, что нужно быть готовыми к этому. Вы же знаете мой гимн: никогда не нужно сдаваться! Кроме того, независимость — это наша победа в войне. Иначе и быть не может. Это я вам говорю, потому что я так чувствую и знаю!

— Недавно к вам пришел глава ОВА Олег Кипер. Какие впечатления от него?

— Олег Александрович с женой уже давно мои клиенты. Он очень хороший и уважаемый человек и очень простой. А сегодня мне даже подарили цветы и часы от него за мою деятельность. Я вам говорю, что когда он ко мне приходит, то всегда без пафоса какого-то, в обычных футболке и штанах. Да вы и сами видели это в последний раз, потому что я все снимаю.

— Что первым сделаете после победы Украины в войне?

— План у меня грандиозный: вызываем сюда, на "Привоз" цыган и оркестр. Сто процентов так сделаю. И я уже говорила, что вылезу на эти столы и буду танцевать. Я все это планирую, потому что победа обязательно будет. Еще немного нужно подождать. Наши мысли материальны — главное, в это верить!

Да, и хочу поблагодарить наших защитников за то, что мы можем жить под относительно мирным небом. Немножко нужно быть на позитиве, убрать негатив. Многие злые сейчас, но все равно все будет хорошо. Правая ножка вперед, левая — назад!

Светуля возле прилавка с икрой. Фото: Новини.LIVE

За приветливой Светулькой с "Привоза" скрывается несколько иное: искренняя волонтерская душа. С первых дней войны женщина помогает военным и всеми силами приближает нашу победу вместе с бойцами на передовой. Которая обязательно будет. А сегодня как никогда нужно в это верить и ждать!