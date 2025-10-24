ООН в 2025 году - сохраняет ли влияние международная организация

Генассамблея ООН. Фото REUTERS

Каждый год 24 октября мир отмечает День Организации Объединенных Наций — структуры, созданной после Второй мировой войны для предотвращения глобальных конфликтов и содействия развитию человечества. Однако современная реальность демонстрирует, что историческая миссия ООН выполняется с разным уровнем эффективности. Организация все еще остается символом международного порядка, но ее способность действовать в кризисных ситуациях ограничена политическими механизмами и противоречиями между государствами.

Насколько сейчас ООН способна влиять на глобальные процессы и какую роль она играет в войне России против Украины, журналисты Новини.LIVE спросили у политического эксперта Андрея Бахметьева.

Работа ООН

Если посмотреть глобально, то сейчас ООН продолжает реализовывать гуманитарные и образовательные программы, которые непосредственно помогают людям в кризисных регионах. С другой стороны, ключевые политические механизмы, которые должны обеспечивать быстрое реагирование, остаются парализованными из-за права вето постоянных членов Совбеза. Это формирует ситуацию, когда организация одновременно является эффективной в социальной сфере и ограниченной в политической. Международная безопасность и стабильность часто блокируются из-за несоответствия интересов ключевых государств. Именно Совбез, где есть пять постоянных членов с правом вето, часто становится узким горлом для решения глобальных проблем. Даже критически важные решения по конфликтам остаются безрезультатными, если одна из мощных держав накладывает вето.

"Право вето, когда или Российская Федерация или Китай его накладывают, и по факту, это полностью нивелирует все достижения мирового сообщества. То есть они не могут о чем-то договориться, потому что есть позиции отдельных государств. А механизм работы Совбеза сегодня такой, что, если хотя бы одна из стран накладывает право вето, то в целом говорить о каких-то достижениях невозможно", — объясняет политический эксперт Андрей Бахметьев.

Политический эксперт Андрей Бахметьев о работе ООН. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, даже если большинство государств желает решить определенный кризис, один голос может блокировать любое решение. Это сводит на нет усилия международного сообщества и создает ситуацию, когда ООН выступает больше как дискуссионная платформа, а не как активный инструмент действия. Для Украины и других стран это означает, что без комплексных реформ эффективность организации ограничена.

ООН в глобальных конфликтах

Не только война в Украине демонстрирует слабые стороны ООН. В прошлом организация неоднократно оказывалась в роли посредника без реальных рычагов влияния на решения. Так происходило в менее масштабных конфликтах, когда ООН также оставалась скорее платформой для заявлений и обсуждений, чем реальной силой.

"Реальных шагов по решению проблем никогда не было. Даже если вспомнить ситуацию вокруг Югославии конца 90-х годов, ООН занимала чисто ожидаемую позицию. Она сказала, что они выражают определенную обеспокоенность относительно ситуации, и все", — отмечает эксперт.

Генассамблея Организации Объединенных Наций. Фото: president.gov.ua

Это подчеркивает ограниченную способность организации к быстрому реагированию. ООН остается ценной площадкой для коммуникации и консолидации мнений, однако фактическое влияние на ход конфликтов существенно ограничено.

Гуманитарная работа ООН

Несмотря на политические ограничения, ООН продолжает реализовывать гуманитарные, социальные и образовательные проекты. На территории Украины и Одессы работают программы ЮНИСЕФ и Красного Креста, которые помогают жителям и переселенцам, обеспечивают образовательные инициативы и защиту прав человека. Именно здесь организация демонстрирует реальный эффект своей деятельности.

"Есть большое количество гуманитарных проектов, которые были на территории Одессы и продолжают сегодня работать. Мы видим, что сегодня есть совместные проекты "Красного креста" и "ЮНИСЕФ", есть отдельные образовательные проекты. В основном это гуманитарная помощь или какие-то проекты, связанные с защитой прав людей, культурой", — объясняет Бахметьев.

Женщина ждет помощи в гуманитарном центре. Фото: Новини.LIVE

Это направление деятельности демонстрирует, что даже в условиях ограниченной политической способности ООН способна приносить практическую пользу местному населению и поддерживать стабильность в социальной сфере.

Реформа ООН

Обсуждение необходимости реформ продолжается уже несколько десятилетий. Наиболее проблемным остается механизм права вето, который блокирует любые значимые решения. В то же время процесс реформ осложняется тем, что любое изменение требует согласия всех постоянных членов Совбеза.

"Да, о реформе говорят уже лет 30, и она нужна. В первую очередь это касается, этого уникального механизма "Право вето". Но никто не может этого сделать, потому что для того, чтобы это реформировать, нужно привлечение и участие всех постоянных членов Совбеза ООН. А этого, как мы понимаем, в ближайшее время не будет", — добавляет эксперт.

Логотип Генассамблеи ООН. Фото: REUTERS

Реформа ООН остается вопросом политической воли. Без изменений ключевых механизмов организация продолжит оставаться символическим игроком в политической плоскости и эффективным инструментом в гуманитарной и образовательной сферах.

ЮНЕСКО и Одесса

На локальном уровне сотрудничество ООН с городом проявляется через ЮНЕСКО и гуманитарные инициативы. В Одессе организация выступает площадкой для коммуникации, мониторинга состояния исторических объектов и поддержки образовательных и культурных проектов. Однако ее возможности остаются точечными, ограниченными финансированием и глобальными механизмами.

"Нужно понимать, что для нас сегодня ЮНЕСКО и ООН выступают больше в качестве платформы, где мы можем говорить о наших проблемах, говорить, что сегодня наши города страдают от вооруженной агрессии со стороны Российской Федерации, и все. Нужно ожидать завершения войны", — констатирует эксперт.

Памятник Дюку Де Ришелье закрыт мешками. Фото: Новини.LIVE

Сегодня ООН демонстрирует двойственный характер деятельности. С одной стороны, организация ограничена в политических действиях через механизм права вето, а с другой — эффективно реализует гуманитарные, социальные и образовательные программы. Для Украины и Одессы это означает, что ООН остается платформой для международной коммуникации и точечной помощи, хотя ожидать радикальных изменений в глобальных процессах пока не стоит. После завершения войны возможно расширение сотрудничества и привлечение новых партнеров, но фундаментальные политические ограничения сохранятся.

