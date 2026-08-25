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Главная Одесса Часть Одессы осталась без воды: прорыв трубы в области

Часть Одессы осталась без воды: прорыв трубы в области

Ua ru
Дата публикации 25 августа 2026 15:40
Прорыв трубы в Беляевке не повлиял на водоснабжение в Одессе
Бутылки с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Беляевке произошел прорыв водопроводной трубы, из-за чего в сети образовалась сильная утечка воды. В то же время эта авария не повлияла на подачу воды в Одессу. Временные проблемы с давлением в нескольких районах города возникли из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водоканала и впуска воздуха в систему.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

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Что известно

В Беляевке произошел прорыв трубы, из-за которого образовался большой фонтан воды. Видео с места аварии распространяют в соцсетях, а пользователи связывают происшествие с возможными проблемами с водоснабжением Одессы. Однако водоканал опроверг такую связь. Вода в Одессу поступает в штатном режиме, а инфраструктура предприятия работает в соответствии с технологическими нормами.

Причина перебоев

Временные сложности с водоснабжением и давлением в отдельных районах Одессы возникли из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водоканала. Из-за этого произошло поступление воздуха в водопроводную систему. Проблемы наблюдаются в районах бывшего Ленселища, Слободки и Новой Слободки. Специалисты уже регулируют сеть и работают над восстановлением стабильного давления.

По прогнозу водоканала, ситуация должна улучшиться в течение сегодняшнего дня.

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Где ещё нет воды

До 20:00 водоснабжение также отсутствует:

  • ул. Давида Ойстраха, 12;
  • Ж/М Лузановка;
  • ул. Южная дорога, 2–64.

Отключение света

Ранее ДТЭК "Одесские электросети" сообщал, что 25 августа с 08:00 до 20:00 энергетики будут проводить срочный ремонт оборудования. На время работ часть клиентов в Киевском и Приморском районах Одессы и пригороде будет отключена от электричества. В Киевском и Хаджибейском районах также возможны кратковременные перебои в электроснабжении. После завершения ремонта свет будет восстанавливаться постепенно.

Бюветы в Одессе

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • просп. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвиты, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • ул. Героев обороны
  • сквер Прохоровский,
  • ул. И. Рабина,
  • ул. Инглези
  • просп. Леси Украинки, 33,
  • просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
  • 6 ст. В. Фонтану,
  • ул. Космонавтов,
  • сквер Старобазарный.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе с середины августа изменились тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Таким образом, в сентябре для одесситов вода будет стоить более 30 грн за кубометр без НДС, а водоотведение — более 24 грн.

Также Новини.LIVE писали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.

Одесса водоснабжение вода прорыв Отключение воды Одесса
Мария Луценко - Редактор
Автор:
Мария Луценко

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