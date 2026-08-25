Часть Одессы осталась без воды: прорыв трубы в области
В Беляевке произошел прорыв водопроводной трубы, из-за чего в сети образовалась сильная утечка воды. В то же время эта авария не повлияла на подачу воды в Одессу. Временные проблемы с давлением в нескольких районах города возникли из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водоканала и впуска воздуха в систему.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.
Что известно
В Беляевке произошел прорыв трубы, из-за которого образовался большой фонтан воды. Видео с места аварии распространяют в соцсетях, а пользователи связывают происшествие с возможными проблемами с водоснабжением Одессы. Однако водоканал опроверг такую связь. Вода в Одессу поступает в штатном режиме, а инфраструктура предприятия работает в соответствии с технологическими нормами.
Причина перебоев
Временные сложности с водоснабжением и давлением в отдельных районах Одессы возникли из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водоканала. Из-за этого произошло поступление воздуха в водопроводную систему. Проблемы наблюдаются в районах бывшего Ленселища, Слободки и Новой Слободки. Специалисты уже регулируют сеть и работают над восстановлением стабильного давления.
По прогнозу водоканала, ситуация должна улучшиться в течение сегодняшнего дня.
Где ещё нет воды
До 20:00 водоснабжение также отсутствует:
- ул. Давида Ойстраха, 12;
- Ж/М Лузановка;
- ул. Южная дорога, 2–64.
Отключение света
Ранее ДТЭК "Одесские электросети" сообщал, что 25 августа с 08:00 до 20:00 энергетики будут проводить срочный ремонт оборудования. На время работ часть клиентов в Киевском и Приморском районах Одессы и пригороде будет отключена от электричества. В Киевском и Хаджибейском районах также возможны кратковременные перебои в электроснабжении. После завершения ремонта свет будет восстанавливаться постепенно.
Бюветы в Одессе
В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- просп. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвиты, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- ул. Героев обороны
- сквер Прохоровский,
- ул. И. Рабина,
- ул. Инглези
- просп. Леси Украинки, 33,
- просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,
- 6 ст. В. Фонтану,
- ул. Космонавтов,
- сквер Старобазарный.
Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе с середины августа изменились тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Таким образом, в сентябре для одесситов вода будет стоить более 30 грн за кубометр без НДС, а водоотведение — более 24 грн.
Также Новини.LIVE писали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.
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