Часть Одессы осталась без воды: прорыв трубы в области

Бутылки с водой. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Мария Луценко Редактор

В Беляевке произошел прорыв водопроводной трубы, из-за чего в сети образовалась сильная утечка воды. В то же время эта авария не повлияла на подачу воды в Одессу. Временные проблемы с давлением в нескольких районах города возникли из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водоканала и впуска воздуха в систему.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Инфоксводоканал.

Что известно

В Беляевке произошел прорыв трубы, из-за которого образовался большой фонтан воды. Видео с места аварии распространяют в соцсетях, а пользователи связывают происшествие с возможными проблемами с водоснабжением Одессы. Однако водоканал опроверг такую связь. Вода в Одессу поступает в штатном режиме, а инфраструктура предприятия работает в соответствии с технологическими нормами.

Причина перебоев

Временные сложности с водоснабжением и давлением в отдельных районах Одессы возникли из-за аварийного отключения электроэнергии на объектах водоканала. Из-за этого произошло поступление воздуха в водопроводную систему. Проблемы наблюдаются в районах бывшего Ленселища, Слободки и Новой Слободки. Специалисты уже регулируют сеть и работают над восстановлением стабильного давления.

По прогнозу водоканала, ситуация должна улучшиться в течение сегодняшнего дня.

Где ещё нет воды

До 20:00 водоснабжение также отсутствует:

ул. Давида Ойстраха, 12;

Ж/М Лузановка;

ул. Южная дорога, 2–64.

Отключение света

Ранее ДТЭК "Одесские электросети" сообщал, что 25 августа с 08:00 до 20:00 энергетики будут проводить срочный ремонт оборудования. На время работ часть клиентов в Киевском и Приморском районах Одессы и пригороде будет отключена от электричества. В Киевском и Хаджибейском районах также возможны кратковременные перебои в электроснабжении. После завершения ремонта свет будет восстанавливаться постепенно.

Бюветы в Одессе

В Одессе в общей сложности действует 17 бюветных комплексов с глубиной скважин от 80 до 120 метров. Вся вода из них подается бесплатно и доступна для жителей города.

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

просп. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвиты, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

ул. Героев обороны

сквер Прохоровский,

ул. И. Рабина,

ул. Инглези

просп. Леси Украинки, 33,

просп. Князя Ярослава Мудрого, 1,

6 ст. В. Фонтану,

ул. Космонавтов,

сквер Старобазарный.

Как сообщали Новини.LIVE, в Одессе с середины августа изменились тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Таким образом, в сентябре для одесситов вода будет стоить более 30 грн за кубометр без НДС, а водоотведение — более 24 грн.

Также Новини.LIVE писали, что на юге Одесской области из-за критического маловодья начали принудительно наполнять водохранилище Катлабух. Воду в него подают из Дуная с помощью насосной станции. Низкий уровень воды уже создает риски не только для экосистемы Придунавья, но и для водоснабжения населения и работы аграрного сектора.