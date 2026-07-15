Часть Одессы сегодня останется без света: адреса и сроки

Специалист ремонтирует электросеть. Фото иллюстративное: ДТЭК

Долженко Екатерина редактор, одесский обозреватель

Энергетическая инфраструктура Одесской области по-прежнему нуждается в регулярном ремонте и обслуживании. После российских атак энергетики постоянно восстанавливают поврежденные сети и проводят профилактические работы. Для безопасного выполнения таких работ иногда приходится временно отключать электроснабжение. Очередные плановые отключения электроэнергии запланированы на 15 июля.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на ДТЭК.

Сообщение об отключении света. Фото: скриншот с сайта ДТЭК

Отключение света

В среду, 15 июля, часть Хаджибейского района Одессы временно останется без электроснабжения. По информации ДТЭК, отключение продлится с 08:00 до 20:00. Оно необходимо для безопасного проведения ремонтных работ на электросетях.

Советы жителям

Энергетики советуют жителям заранее зарядить необходимые устройства и учесть отключение при планировании дел. После завершения работ электроснабжение возобновится в обычном режиме.

Как узнать, когда появится электроэнергия

Узнать, когда появится свет, можно несколькими способами:

сайта ДТЭК "Одесские электросети" (раздел "Отсутствует электроэнергия?");

через чат-бота в Telegram;

через личные сообщения в Facebook;

подать заявку на сайте ДТЭК.

Стоимость электроэнергии

Сейчас одесские бытовые потребители платят за свет фиксированную цену — 4,32 грн за кВт·ч. Эта ставка применяется для подавляющего большинства частных домов и квартир. Граждане, имеющие двухтарифные счетчики, существенно экономят в ночное время.

с 07:00 до 23:00 — 4,32 грн за кВт·ч;

с 23:00 до 07:00 — 2,16 грн за кВт·ч.

Как сообщали Новини.LIVE, в июле текущего года жители Одессы получат счета за вывоз твёрдых бытовых отходов с разными суммами. Окончательная стоимость традиционно будет зависеть от района проживания и конкретной компании-поставщика услуг. Для большинства горожан ежемесячный тариф уже превысил отметку в 30 гривен с одного человека.

Также Новини.LIVE писали, что в июле жители Одессы продолжат оплачивать газ по действующим тарифам. Несмотря на изменения на энергетическом рынке и рост затрат в отрасли, стоимость «голубого топлива» для населения остается неизменной.