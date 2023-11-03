Часть одесситов остались сегодня без воды — причины
Сегодня, 3 ноября, часть одесситов осталась без водоснабжения из-за ремонтно-аварийных работ. Воду жителям планируют вернуть до 12:00, однако время может меняться.
Об этом сообщает прессслужба "Инфоксводоканала".
Где нет воды
- ул. Бунина – все дома.
Обращаем внимание, что время восстановления водоснабжения — предварительное и может изменяться в ходе проведения ремонтных работ как в большую, так и в меньшую сторону указанного времени", — говорится в сообщении коммунальщиков.
Телефон для справок (круглосуточно):
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Интересно о коммуналке
В 2023 году некоторым категориям украинских граждан пенсионного возраста предусмотрено право на льготы на коммунальные услуги. Иногда материальная помощь достигает 100% компенсации оплаты коммуналки и покупки топлива на зимний сезон.
Напомним, Пенсионный фонд объяснил, в чем разница между "жилищной субсидией" и "льготой на жилищно-коммунальные услуги". Также уточнил, можно ли оформить два вида помощи одновременно.
Читайте Новини.LIVE!