Въезд в Молдову через Одесчину: без техосмотра откажут

Пограничница проверяет документ. Фото иллюстративное: Таможенная служба Республики Молдова

Украинцам, планирующим поездку в Молдову на собственном автомобиле через пункты пропуска в Одесской области, следует заранее проверить, есть ли среди документов действующий сертификат технического осмотра. Без него молдавские пограничные службы могут отказать во въезде.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

Сертификат технического осмотра на границе

Сертификат технического осмотра подтверждает, что автомобиль соответствует требованиям безопасности и может участвовать в дорожном движении. Документ выдается после прохождения технического контроля на аккредитованной станции.

Во время осмотра специалисты проверяют исправность тормозной системы, рулевого управления, внешних световых приборов, состояние шин, уровень вредных выбросов и другие технические характеристики транспортного средства.

Какие документы необходимо иметь на границе с Молдовой

заграничный или биометрический паспорт;

водительское удостоверение;

свидетельство о регистрации автомобиля;

действующий сертификат технического осмотра;

международный страховой полис "Зеленая карта";

виньетка для пользования дорогами Молдовы.

Молдавские таможенники также напоминают об ограничениях на ввоз товаров. Что нельзя ввозить:

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оружие;

наркотические вещества;

рецептурные лекарства без подтверждающих документов;

мясные и молочные продукты;

мед;

саженцы и растения без соответствующих разрешений.

Как сообщали Новини.LIVE ранее, в Одесской области планируют построить дорогу в обход Паланки, которая позволит передвигаться между населенными пунктами региона без пересечения молдавской территории. Предположительно, ее протяженность составит около 10 километров, а стоимость проекта оценивается в 10-20 млрд гривен.

Также Новини.LIVE писали, что в Одесской области завершили модернизацию сразу четырех пунктов пропуска на границе с Молдовой. В частности, завершены ремонтные работы на пунктах "Старокозаче — Тудора", "Долинское — Чишмикиой", "Лесное — Сеиц" и "Малоярославец 1 — Чадыр-Лунга". На пунктах обновили инженерные сети, установили модульные сооружения, резервные источники питания, современное освещение и обустроили пешеходную инфраструктуру.