Черноморский бычок по 700 грн: цены на рыбу на одесском Привозе

Продавщица на рынке «Привоз». Фото: Новини.LIVЕ

Лилия Швец Редактор ленты новостей - Одесса

Этим летом черноморский бычок на одесском Привозе стоит уже 700 гривен за килограмм. Продавцы говорят, что цена на него держится уже некоторое время, а больше всего такой рыбой интересуются отдыхающие. В то же время на рынке хватает и более дешевых видов черноморской рыбы, а некоторые позиции в ближайшее время могут даже подешеветь.

Журналисты Новини.LIVE посетили одесский рынок "Привоз" и узнали актуальные цены на рыбу.

Стоимость черноморского бычка

Бичок давно стал одним из символов Одессы. Однако сегодня его цена уже не всем по карману. Самым дорогим остается именно морской бичок, тогда как лиманский и другие виды черноморской рыбы стоят заметно дешевле.

Черноморский бычок на Привозе. Фото: Новини.LIVE

Продавщица Анна говорит, что морской бычок остается популярным, особенно среди туристов, которые приезжают в Одессу на отдых. Именно они чаще всего хотят попробовать местную рыбу, которую считают своеобразной гастрономической визитной карточкой города.

"Морской бычок у нас по 700 гривен за килограмм. Есть ещё лиманский — по 450 гривен, есть наша черноморская таврийка — по 600. Сейчас больше всего бычков покупают именно отдыхающие. Цена держится стабильно, пока ничего не меняется", — говорит женщина.

Стоимость рыбы на Привозе

Помимо бычка, на прилавках есть и другая свежая рыба. Карп стоит около 200 гривен за килограмм. Также известная продавщица рыбы Светлана предлагает различные виды замороженной и малосольной продукции. По её словам, цены на большинство товаров в последнее время почти не менялись.

Замороженная рыба на прилавке. Фото: Новини.LIVЕ

В то же время есть позиции, которые в ближайшее время могут подешеветь. В частности, продавцы ожидают новую поставку форели по более низкой цене. Покупатели уже сейчас активно интересуются этой рыбой, ведь спрос на малосольную продукцию летом остается высоким.

"Форель сейчас стоит 550-600 гривен за килограмм, но уже завтра должна поступить новая партия. Думаю, целая форель будет стоить примерно 500 гривен. Постепенно цена уже пошла вниз", — говорит Светлана.

Цены на леща на Привозе. Фото: Новини.LIVЕ

Из-за летней жары продавцы изменили подход к работе. Часть продукции они вообще перестали завозить, чтобы не рисковать её качеством. Особенно это касается копчёной рыбы и некоторых консервов.

"В жару мы много товаров вообще не берем. Не завозим копчёную скумбрию, сельдь, часть готовой продукции. Всё храним в холодильниках и выставляем понемногу. Для нас главное, чтобы покупатель получил качественную рыбу", — добавляет Светлана.

Цены на рыбу на Привозе

Свежая рыба

Морской бычок — 700 грн/кг.

Лиманский бычок — 450 грн/кг.

Таврийка (черноморская) — 600 грн/кг.

Карп — 200 грн/кг.

Малосольная и готовая рыба

Малосольная форель (целая) — 550–600 грн/кг.

Вяленая рыба

Лещ — 800 грн/кг.

Икра

Икра кеты — 800 грн за 100 г.

Икра горбуши — 750 грн за 100 г.

Красная икра — 900 грн за 100 г.

Цены на фрукты на Привозе

В настоящее время на одесском Привозе значительно увеличилось количество сезонных фруктов и ягод. На прилавках уже преобладает продукция украинского урожая, а цены на отдельные позиции постепенно снижаются.

Черешня — 60–100 грн/кг

Домашние персики — 80 грн/кг

Инжирный персик — 150 грн/кг

Нектарины — 130 грн/кг

Абрикосы — 100 грн/кг

Клубника — 150 грн/кг

Малина — 200 грн/кг

Черная смородина — 160–200 грн/кг

Красная смородина — 120 грн/кг

Крыжовник — 120 грн/кг

Виноград — 200 грн/кг

Лимоны — 200 грн/кг

Ранее Новини.LIVE сообщали, что стоимость молочной продукции на рынке Черемушки в Одессе варьируется в зависимости от жирности и способа приготовления. Самым доступным является нежирный творог, а самым дорогим среди популярных позиций — домашнее масло и густые сливки.

Также Новини.LIVE писали, что продавцы предлагают и широкий выбор свежей зелени и салатов. На прилавках можно найти как привычные укроп и петрушку, так и рукколу, базилик и спаржу. В то же время продавцы отмечают, что людей на рынке стало меньше. Из-за этого спрос на дорогие товары остается невысоким.