ВМС Украины рассказали, что осталось от флота РФ в Черном море

Российский корабль запускает ракету. Фото иллюстративное: российские СМИ

В начале полномасштабного вторжения российский флот пытался диктовать свои условия в Черном море. Теперь большинство его кораблей укрывается в Новороссийске, ремонт поврежденных судов практически невозможен, а привычные маршруты снабжения оккупированного Крыма становятся все более уязвимыми. Однако угроза не исчезла: носители "Калибров" остаются на плаву, а РФ пытается догнать Украину в разработке морских дронов.

Как украинские ВМС изменили ситуацию в Чёрном море, чем вражеский флот до сих пор опасен для Одессы и что происходит с логистикой оккупантов? Об этом в эксклюзивном интервью Новини.LIVE рассказал пресс-секретарь Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Развитие дронов

За годы полномасштабного вторжения Украина значительно продвинулась в производстве воздушных и морских дронов и смогла расширить масштабы разработок, которые вначале создавались в кустарных условиях. Это стало нашим большим преимуществом, поскольку у врага есть значительные производственные возможности, однако его централизованная система медленнее реагирует на изменения на поле боя.

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

"У врага большой военно-промышленный потенциал. Но у них нет того, что есть у нас: инициативы, мотивации и, соответственно, желания. Кроме того, у нас довольно часто инициатива исходит снизу. У врага она централизована, и это их слабое место. Даже у российских Z-блогеров есть понимание того, что в какой-то момент Украина с гаражей с дронами вышла на другой уровень и смогла масштабировать это. Поэтому в этом смысле они отстают — это факт. И они сделали ставку на развитие воздушной составляющей в первую очередь. Опять же, это не их достижения — это фактически их союзники — Иран — давайте называть вещи своими именами", — объясняет представитель ВМС ВСУ.

Однако преимущество Украины не является постоянным, и чтобы его удержать, украинским разработчикам приходится непрерывно совершенствовать технику и менять тактику её применения. Враг идёт по пятам, копирует, ищет способы противодействия и находит их.

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Украинский морской дрон. Фото: texty.org.ua/

Защита Одессы

Россия продолжает атаковать Одессу и юг Украины с воздуха, используя маршруты над Черным морем. По словам Дмитрия Плетенчука, украинские военные усиливают защиту побережья и пытаются перехватывать вражеские цели ещё на подступах к городу. Таким образом, не только областной центр, но и зерновой коридор уже в значительной степени меньше подвергаются прямым ударам врага.

"В последнее время ситуация с воздушными атаками в Одессе немного улучшилась. Это потому, что нам удалось перенести наши средства поражения дальше в море. Также мы развиваем дронную составляющую. Мы используем перехватчики, хотя Военно-морские силы не являются основной структурой противовоздушной обороны. С другой стороны, они первыми встречают атаки с моря, и это направление враг выбирает не случайно, ведь отражать их над водой сложнее", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Дрон-перехватчик. Фото иллюстративное: Reuters

Состояние Черноморского флота РФ

В результате эффективных операций ВСУ Черноморский флот РФ значительно утратил свои возможности. Часть кораблей была уничтожена или повреждена, остальные россияне вынуждены прятать в Новороссийске. Флот уже не может контролировать акваторию так, как в начале полномасштабного вторжения. Сейчас главная задача врага — сохранить небольшое количество судов, которые у них остались. Попытки вывести его в море чаще всего заканчиваются успешной операцией ВСУ. По словам Дмитрия Плетенчука, Черноморский флот сейчас скорее превратился в бюджетную черную дыру, которая поглощает значительные средства, но уже не дает России прежнего военного преимущества на море.

"Черноморский флот выходит раз в месяц, чтобы запустить несколько малоэффективных ракет. Здесь стоит вопрос не о том, как его реанимировать, а стоит ли ему вообще оставаться. Со стратегической точки зрения — не стоит, потому что он нефункционален. Но с политической точки зрения, даже имея возможность вывезти и спасти флот, россияне оставляют его в Черном море лишь для того, чтобы не признать поражение на море", — говорит пресс-секретарь.

Флот РФ в Новороссийске. Фото иллюстративное: российские СМИ

В нынешних условиях полноценный ремонт кораблей Черноморского флота практически невозможен. Основная ремонтная база расположена в оккупированном Крыму, который находится в зоне поражения украинских сил. Несмотря на это, россияне продолжают вкладывать ресурсы в строительство и восстановление кораблей. Часть боевых единиц уже повторно повреждали во время ремонта, поэтому возвращение их к полноценной службе остается под большим вопросом.

"В Крыму находятся несколько боевых единиц, которые уже неоднократно повреждались во время ремонта. В частности, печально известный средний разведывательный корабль "Иван Хурс" и крупные десантные корабли, которые мы перед выходом на ходовые испытания немного модернизировали, оснастив их ракетами "Нептун". В результате они вернулись обратно, и теперь их таскают на буксире по гавани, чтобы не добили. Поэтому о восстановлении, в принципе, речи не идет. В Новороссийске тоже есть определенные ремонтные возможности. Но как только корабль становится в док, он превращается из подвижной цели в неподвижную, которую значительно легче поразить", — комментирует Дмитрий Плетенчук.

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Ракетная угроза со стороны Черного моря

Главной угрозой со стороны российских кораблей в Черном море остаются крылатые ракеты "Калибр". Несмотря на утрату влияния, отдельные корабли и подводные лодки РФ остаются носителями крылатых ракет. Именно это и представляет на сегодняшний день угрозу не только для юга, но и для всей страны.

"Каждый надводный корабль имеет восемь пусковых установок, таких кораблей — пять. Мы уже неоднократно наносили по ним удары, они были повреждены, однако до сих пор остаются на плаву. И как минимум две подводные лодки — это еще более десятка ракет. В то же время последнее применение, которое произошло где-то месяц назад, показало несоответствие количества ракет количеству пусковых установок. То есть их должно было быть больше. Это может свидетельствовать либо о дефиците ракет, либо о повреждениях, потому что россияне всегда наносят удары в той мере, в какой могут. Поэтому списывать эту опасность со счетов пока рано", — говорит представитель ВМС ВСУ.

Запуск ракеты «Калибр». Фото: kyivpost

Удары по логистике Крыма

Удары по логистике противника постепенно затрудняют поставки топлива, техники и боеприпасов в оккупированный Крым. Но сразу оценить последствия для РФ сложно, ведь логистическая система полуострова достаточно разветвленная. По словам спикера, заметный результат можно будет увидеть лишь со временем, однако динамика уже складывается не в пользу оккупантов. Так же на ситуацию влияет и топливный кризис в РФ.

"Эта логистическая цепочка, проходящая от Ростова до Джанкоя, обеспечивает как довольно крупную группировку в Крыму, так и непосредственно контингент российских оккупантов в южных частях Херсонской, Запорожской и Донецкой областей. Для них она имеет критически важное значение. Начиная с артиллерийских систем и заканчивая расчетами БПЛА, работающими на генераторах, — все они нуждаются в топливе. Когда этот поток уменьшается, параллельно сокращаются и их возможности", — объясняет Дмитрий Плетенчук.

Пресс-секретарь ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук. Фото: Новини.LIVE

Во время полномасштабной войны Россия лишилась большинства привычных путей снабжения оккупированного Крыма. Раньше враг мог пользоваться железнодорожными поездами, десантными кораблями и мостом. Однако часть кораблей уничтожена, остальные прячутся в Новороссийске, а исправных паромов почти не осталось. Воздушная логистика не может полноценно заменить эти пути из-за высокой стоимости и значительно меньших объемов перевозок. Основным маршрутом считается сухопутный коридор, который проходит ближе к линии боевого столкновения и из-за развития украинских дронных возможностей становится все более уязвимым. Что касается Крымского моста, то он остается одним из возможных путей сообщения с полуостровом.

"Для россиян Крымский мост — это не просто мост или комбинированный мостовой переход. На самом деле это символ, который они сами сакрализовали. У него масса проблем: мост перекрывают при каждой воздушной тревоге, а их много. Остаются обычные пассажирские железнодорожные перевозки и транспорт с ограничениями. Даже заезд бензовоза — под большим вопросом. Тем не менее для нелегальных российских туристов, которых как магнитом тянет в украинский Крым, он до сих пор имеет значение", — говорит Дмитрий Плетенчук.

Противоминный корабль, переданный Украине Нидерландами. Фото: ВМС ВСУ

Украинский флот продолжает развиваться даже во время полномасштабной войны. На вооружение поступают новые катера и корабли, а подготовка военных моряков остается важной частью укрепления ВМС. В то же время их роль значительно шире, чем защита украинского побережья. За спиной — сотни успешных операций по уничтожению противника, а впереди — главная цель: бить врага до тех пор, пока от него будет исходить хоть малейшая угроза как для Одесской области, так и для Украины.

Ситуация в Крыму

Ранее Новини.LIVE сообщали, что после последних ударов ВСУ по военным и логистическим объектам России в оккупированном Крыму увеличилось число желающих покинуть полуостров. У Керченского моста образовались большие очереди на выезд, тогда как в обратном направлении автомобилей почти нет. Оккупационные власти уже ввели режим чрезвычайной ситуации и эвакуировали детский центр "Артек".

Очереди на мосту в Крыму. Фото иллюстративное: российские СМИ

Также Новини.LIVE сообщали, что СБУ провела очередную спецоперацию на временно оккупированном Крымском полуострове. Бойцы Центра спецопераций "Альфа" нанесли удар по военным объектам российской армии. Под удар попали системы ПВО и инфраструктура вражеских аэродромов. Операция нанесла новые потери оккупантам.